Kompetisi Masih Panjang, Patrick Cruz Minta Pemain Kendal Tornado FC Tetap Rendah Hati

JawaPos.com - Striker Kendal Tornado FC Patrick Cruz minta seluruh pemain tetap rendah hati.

Kendal Tornado FC mengakhiri putaran pertama Pegadaian Championship 2026/27 dengan hasil positif.

Laskar Badai Pantura mengunci posisi juara Grup B dengan 18 poin dan jadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan.

Penyerang asal Brasil itu tak ingin timnya terlena, mengingat perjalanan kompetisi masih panjang.

"Tentu pesan saya tetaplah rendah hati, bekerja lebih keras dari sebelumnya dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memiliki rencana terbaik untuk kita," kata Patrick, dikutip dari Ileague.

Bomber asal Brasil itu terus menunjukkan ketajaman di lini tengah.

Baca Juga:John Herdman Siapkan Peran Baru untuk Bek Bali United Tim Geypens

Total Patrick sudah mengemas enam gol dan lima assist di semua ajang.

Patrick mengaku performa yang terus meningkat itu karena dirinya tak hanya berfikir untuk mencetak gol.

Namun bagaimana membantu tim secara keseluruhan untuk menciptakan peluang di pertandingan.

"Saya juga menciptakan ruang dan kombinasi permainan agar pemain lain juga bisa mencetak gol atau mendapatkan peluang," ungkap Patrick.

"Dengan begitu, hasil dan statistik yang baik akan datang dengan sendirinya bagi tim," jelas dia.

Menatap putaran kedua, mantan striker Flamengo-SP itu berharap seluruh penggawa Kendal Tornado FC dalam kondisi bugar hingga akhir musim.

Hal itu agar target Kendal Tornado FC promosi ke Super League musim depan tercapai.