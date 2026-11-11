Persikad Amankan 3 Besar Putaran Pertama, Nico Sitepu Belum Puas

JawaPos.com - Persikad Depok sukses tutup paruh musim Pegadaian Championship 2026/27 di papan atas klasemen Grup A, namun Nico Sitepu menybut masih belum puas usai amankan posisi 3 besar.

Posisi 3 ini diraih setelah Serigala Margonda mengamankan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Persiku Kudus di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (8/11).

Kemenangan telak tersebut tidak lepas dari penampilan cemerlang Nico Sitepu yang memborong sepasang gol dalam pertandingan penutup putaran pertama ini.

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Dua gol tambahan masing-masing disumbangkan Gustavo Franca dan F. Ramadoni.

Menanggapi dominasi tim dan kemenangan besar tersebut, Nico Sitepu mengungkapkan bahwa kunci utama performa apik timnya terletak pada kedisiplinan menjalankan instruksi pelatih.

"Kunci yang membuat Persikat mampu mendominasi permainan dan menang besar di laga ini. Terutama ya berkat kerja sama tim, rekan-rekan menjalankan rencana pelatih dengan baik, ya hasilnya bagus," ujar Nico dikutip dari Ileague.

Kontribusi dua gol yang dicetaknya juga menghadirkan kebanggaan tersendiri bagi sang penyerang.

Dia bersyukur bisa mempersembahkan hasil maksimal bagi klub dan mengamankan tiga poin penting di kandang.

"Perasaannya senang, bahagia ya, bisa memberikan yang terbaik buat Persikad, ya Alhamdulillah buat hari ini kita mendapatkan 3 poin," tambah Nico.

Persikad Depok mengunci posisi ketiga klasemen Grup A dengan koleksi 16 poin dari sembilan pertandingan dengan lima kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kalah.

Nico menegaskan, skuad Persikad belum sepenuhnya puas.

menurut dia, perjalanan di Pegadaian Championship 2026/27 masih panjang dan menuntut konsistensi di putaran kedua.

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"Belum, belum puas ya, kami belum merasa puas, masih banyak pertandingan-pertandingan ke depannya," papar Nico.