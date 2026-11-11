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Penulis: Latu Ratri Mubyarsah
Kamis, 12 November 2026 | 04.12 WIB

John Herdman Siapkan Peran Baru untuk Bek Bali United Tim Geypens

Bek Timnas Indonesia Tim Geypens bakal dapat peran baru di lini tengah. (Dok. Instagram @timgeypens_) - Image

Bek Timnas Indonesia Tim Geypens bakal dapat peran baru di lini tengah. (Dok. Instagram @timgeypens_)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman melihat potensi berbeda salah satu pemain BRI Super League 2026/27, Tim Geypens.

Tidak hanya diproyeksikan mengisi sektor pertahanan, tetapi juga berpeluang mendapat peran baru sebagai gelandang tengah skuat Garuda.

Karena bersama klub Bali United FC, pemain kelahiran Belanda itu menunjukkan fleksibilitas dengan bermain di sejumlah posisi.

Selain sebagai bek tengah, dia juga mampu menjalankan peran sebagai gelandang bertahan.

Kemampuan multi posisi itu menjadi pertimbangan Herdman untuk memperkuat kedalaman skuat Timnas Indonesia. Apalagi, Tim Geypens dinilai memperlihatkan perkembangan dan kedewasaan dalam permainannya sepanjang musim ini.

"Saya cukup antusias. Musim ini, dia menunjukkan kedewasaan yang nyata dengan mampu bermain di berbagai posisi di lini tengah, dalam sebuah tim yang sedang tampil dengan baik," kata mantan pelatih Timnas Kanada itu dikutip dari Ileague.id.

John Herdman mengakui bahwa ketika Geypens memperkuat Timnas Indonesia pada ajang ASEAN Championship atau Piala AFF 2026, kondisi fisiknya belum berada dalam level terbaik.

Saat itu, kesempatan bermainnya juga terbatas, hanya tampil satu atau dua pertandingan dalam rentang empat bulan sehingga dia belum memiliki banyak kesempatan untuk melihat kemampuannya secara maksimal.

"Waktu itu, kami menempatkannya di posisi sebagai bek sayap yang aktif menyerang. Saya menyukai apa yang dilakukan Johnny Jansen di Bali, dan saya ingin melihat Tim bermain di area tengah lapangan," ujar John Herdman.

"Jadi, kami akan memberinya kesempatan untuk bermain di posisi gelandang tengah. Menurut saya, itu adalah area yang ingin saya perkuat dengan kehadiran Tim," terang John Herdman.

"Saya akan melihat bagaimana performanya di sini, dalam kerangka prinsip permainan kami serta profil pemain yang kami cari," imbuh dia.

Saat ini 22 pemain Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Bali pada tanggal 9–17 November 2026 setelah agenda uji coba FIFA Matchday November ini melawan Yordania dan Kuwait batal dilaksanakan karena situasi yang terjadi di Timur Tengah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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Sumber: ileague.id

Tags

bali unitedtimnas indonesiaJohn HerdmanSuper Leaguetim geypens

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