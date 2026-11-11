Pelatih David Nascimento Ingin Timnas Indonesia U-17 Benahi Penyelesaian Akhir

JawaPos.com - Pelatih kepala Timnas Indonesia U-17 David Nascimento ingin timnya membenahi penyelesaian akhir.

Garuda Muda mengalahkan Filipina 3-0 pada laga perdana Grup A Kualifikasi Piala Asia U17 2027 di Stadion Padaythar, Yangon, Myanmar, Rabu (11/11).

Indonesia membuat tiga gol, masing-masing dua gol dari Dhamar Tri Kusuma dan satu gol dari I Dewa Gede Majesta Sandhya.

"Kami memiliki begitu banyak kesempatan untuk mencetak gol, kami memang mencetak tiga gol, tetapi sebenarnya bisa lebih banyak lagi," kata David Nascimento dilansir dari Antara.

Tapi Nascimento cukup puas dengan penampilan pemain-pemainnya dan menilai timnya berhasil mengontrol pertandingan, kendati ada beberapa momen Filipina melakukan serangan.

"Di babak kedua, ada sekitar 10 menit di mana mereka memberikan tekanan lebih, mereka mencoba memainkan sepak bola langsung, tetapi pada akhirnya, menurut saya kami tetap menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan banyak peluang," kata David Nascimento.

Kemenangan perdana ini mengantarkan Indonesia menempati peringkat kedua klasemen Grup A dengan tiga poin, terpaut tiga poin dari Afghanistan yang telah memetik dua kemenangan dari dua laga.

Pada laga berikutnya, Indonesia akan bertemu Kamboja pada Sabtu (14/11) pukul 15.30 WIB di Stadion Starcity Sports Club, Thanlyn, Myanmar.

Kamboja sudah melakoni dua pertandingan yang semuanya diakhiri dengan kekalahan, yakni 1-2 dari Filipina dan 0-3 dari Afghanistan.

Dua kekalahan ini menempatkan Kamboja sebagai juru kunci klasemen tanpa poin.

Nascimento mengatakan pemulihan menjadi fokus utama timnya sebelum menghadapi Kamboja.

Sebab, Indonesia hanya memiliki waktu dua hari untuk beristirahat sebelum kembali bertanding pada hari ketiga.

"Saat ini kami harus fokus pada pemulihan dan memastikan tim analis kami memberikan analisis yang tepat mengenai Kamboja," terang David Nascimento.

Dia memuji Kamboja sebagai tim yang karakternya mirip dengan Filipina.

"Gaya permainan kami selalu sama, meskipun selama pertandingan kami bisa melakukan penyesuaian tertentu, prinsip gaya permainan kami tetap tidak berubah," kata pelatih berkebangsaan Portugal itu.