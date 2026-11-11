Klasemen Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17: Indonesia di Posisi Kedua
Ilustrasi sesi latihan Timnas U-17 di Bali. (@novairianto)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 menempati peringkat kedua klasemen Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.
Hari ini (11/11), Garuda Muda mengalahkan Filipina 3-0 di Stadion Thuwuna, Yangon.
Dilansir dari Antara, dua dari ketiga gol Indonesia atas Filipina itu dilesakkan Dhamar Tri Kusuma pada babak pertama, sedangkan I Dewa Gede Majesta menambah satu gol pada babak kedua.
Indonesia memetik tiga poin dari satu pertandingan.
Pada hari yang sama, Afghanistan menyapu bersih dua laga yang sudah dimainkannya.
Afghanistan menghancurkan Kamboja 3-0 di Stadion Starcity Sports Club, Thanlyin, Myanmar, Rabu (11/11), berkat gol bunuh diri It Somaun, dan dua gol dari Jaweed Sadeqi dan Motjaba Haidari.
Kemenangan ini mengokohkan posisi Afghanistan di peringkat pertama klasemen Grup A dengan enam poin dari dua pertandingan.
Sebelumnya Afghanistan mengalahkan tuan rumah Myanmar 4-1, demikian catatan AFC.
Hasil pertandingan kedua Grup A Kualifikasi Piala Asia U17 2027:
Kamboja 0 - 3 Afghanistan
Filipina 0 - 3 Indonesia
Klasemen sementara Grup A Kualifkikasi Piala Asia U17 2027:
|No
|Negara
|Main
|SG
|Poin
|1
|Afghanistan
|2
|6
|6
|2
|Indonesia
|1
|3
|3
|3
|Filipina
|2
|-2
|3
|4
|Myanmar
|1
|-3
|0
|5
|Kamboja
|2
|-4
|0
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