Timnas Indonesia Tundukkan Filipina 3-0 pada Kualifikasi Piala Asia U-17

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 menundukkan Filipina 3-0 dalam laga di Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Stadion Padaythar, Yangon, Myanmar, Rabu (11/11).

Dilansir dari Antara, Garuda Muda menekuk Filipina berkat dua gol Dhamar Tri Kusuma pada babak pertama dan satu gol I Dewa Gede Majesta Sandhya pada babak kedua.

Indonesia mendominasi laga ini. Pasukan pelatih David Nascimento ini menciptakan sejumlah peluang.

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Pada menit ke-16, Dolvi Salossa melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayang, tembakannya mengarah tepat ke arah kiper Filipina Nicko Sunga Buan.

Satu menit berselang, Indonesia kembali mengancam lewat aksi Dolvi, yang menusuk dari sisi kiri untuk menghasilkan sepak pojok setelah umpan tariknya diblok pemain lawan.

Serangan Indonesia pindah ke sisi kanan. Kombinasi Chico Yarangga dan Majesta berakhir dengan tembakan kaki kiri yang mudah diamankan Nicko Sunga.

Upaya lebih baik didapatkan Haikal Ramadhan pada menit ke-28 tapi tembakan keras dari luar kotak penalti darinya ditepis Nicko Sunga.

Indonesia hampir kebobolan melalui dua peluang berbahaya Filipina.

Pada menit ke-32 Clark Lisser mendapatkan umpan terobosan yang dengan cepat mengelabui kawalan dua pemain Indonesia di kotak penalti. Beruntung, eksekusinya menyamping di sisi kanan gawang.

Dua menit kemudian Filipina dengan mudah menemukan celah kembali setelah Alejo Paradies mendapatkan ruang dan waktu untuk melakukan tembakan, yang masih tipis dari gawang Indonesia.

Indonesia memecahkan kebuntuan pada menit ke-37 lewat gol Dhamar.

Berawal dari umpan-umpan pendek pemain Garuda Muda, sang striker sukses menaklukkan kiper Filipina dengan tendangan cungkilnya.

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Lima menit kemudian Indonesia hampir mendapatkan gol kedua. Sayang, tandukan Dhamar dari umpan Chico membentur tiang gawang.

Gol kedua yang dicari Indonesia akhirnya tercipta pada menit ke-45+1.

Masih dari kolaborasi Chico dan Dhamar, Dhamar berhasil menjebol gawang Filipina untuk kedua kalinya melalui tembakan keras mendatar yang tak sanggup ditahan kiper lawan.

Pada babak kedua, Indonesia tetap menciptakan beberapa peluang, namun hanya satu yang berbuah gol.

Dhamar mendapatkan peluang emas pada menit ke-52 tapi , tembakannya melenceng tipis dari sisi gawang.

Gol ketiga dicetak Indonesia tercipta pada menit ke-76 saat tendangan first time kaki kiri Majesta menaklukkan kiper lawan untuk ketiga kalinya setelah mendapatkan umpan dari pemain pengganti Ichiro Akbar.

Indonesia mempertahankan kedudukan 3-0 sampai laga selesai.

Indonesia berada di peringkat kedua klasemen Grup A dengan tiga poin, selisih tiga poin dari Afghanistan yang memetik dua kemenangan dari dua pertandingan.

Hanya juara grup yang lolos ke putaran final Piala Asia U17 di Uzbekistan pada Mei tahun depan.

Berikutnya Indonesia bertemu Kamboja pada Sabtu (14/11) pukul 15.30 WIB di Stadion Starcity Sports Club, Thanlyn, Myanmar.

Susunan starter Filipina vs Indonesia: Filipina: Nicko Sunga Buan (GK), Djibril Alejandro-Bernardo Henning, Johan Dela Rosten, Luke Sims, Kai Muller, Alejo Paradies, Jeremiah Makinano, Thomas Acquaviva, Lucas Alvarez, Clark Lisser, Joshua Engel (C).

Pelatih: Sergi Mulet Suarez.

Indonesia: Syahdan El Fadhil (GK), Melki Yatipai, Ramadhan Negara (C), Faiz Kurniawan, Haikal Ramadhan, Dolvi Salossa, Dhamar Tri Kusuma, Allekay Ramadhan, I Dewa Gede Majesta Sandhya, Pradipta Zidano, Chico Yarangga.