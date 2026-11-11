Shin Tae-yong dan Sergio Farias Akan Kembali Berduel di Super League Setelah 17 Tahun

JawaPos.com - Duel Shin Tae-yong dan Sergio Farias dipastikan akan kembali terjadi di Super League atau di I League Cup 2026/2027. Mereka pernah saling beradu taktik di K-League.

Pada 2009, menjadi kali pertama Shin Tae-yong menghadapi Sergio Farias di liga Korea Selatan.

Saat itu, Shin Tae-yong merupakan pelatih interim Seongnam Ilhwa (sekarang Seongnam FC). Sementara Sergio Farias, menukangi Pohang Steelers, tim yang sudah dilatihnya sejak 2005.

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Duel pertama mereka, dimenangkan Shin Tae-yong.

Melansir Transfermarkt, Seongnam berhasil menang 3-1 dari Pohang Steelers di K-League.

Shin Tae-yong kembali memenangi duel melawan Sergio Farias ketika Seongnam mengalahkan Pohang Steelers di perempat final Korea Cup.

Pelatih asal Korea Selatan tersebut, juga menang lagi dari Sergio Farias saat Seongnam mengalahkan Pohang Steelers di semifinal K League Championship.

Secara keseluruhan, Shin Tae-yong lebih sering mengalahkan Sergio Farias.

Dari empat pertandingan, mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut menang tiga laga dan satu laga berakhir imbang di semua kompetisi.

Saat 2010, duel Shin Tae-yong dan Farias berakhir.

Pelatih asal Brasil tersebut memilih bergabung dengan Al-Ahli, dan Shin Tae-yong menjadi pelatih tetap Seongnam FC.

Setelah 17 tahun, Shin Tae-yong dan Sergio Farias akan kembali beradu taktik di Super League.

Shin Tae-yong menjadi pelatih Persija Jakarta dan Sergio Farias merupakan pelatih baru Borneo FC yang menggantikan Mauro Jeronimo.

Yang sudah pasti, duel Shin Tae-yong dan Sergio Farias akan terjadi di putaran kedua Super League.