Sergio Farias Mulai Pimpin Borneo FC, Sampaikan Pesan Perdana untuk Skuad Pesut Etam

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda resmi menunjuk Sergio Farias sebagai pelatih kepala baru untuk mengarungi lanjutan kompetisi BRI Super League 2026/27. Pelatih asal Brasil tersebut datang bersama Jose Fernando yang dipercaya mengisi posisi pelatih fisik untuk memperkuat jajaran staf kepelatihan Pesut Etam.

Kehadiran Sergio Farias sekaligus menandai perubahan besar di kursi kepelatihan Borneo FC. Sebelumnya, manajemen klub telah mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan Mauro Jeronimo. Tidak hanya sang pelatih kepala, dua anggota staf kepelatihan, Claudio de Costa dan Chu Viet Huang, juga tidak lagi menjadi bagian dari tim.

Keputusan tersebut diambil setelah Borneo FC menjalani pertandingan kandang melawan PSM Makassar pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (7/11).

Melalui pernyataan resminya, manajemen Borneo FC menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta kontribusi Mauro Jeronimo bersama staf selama menangani tim berjuluk Pesut Etam tersebut.

Sebagai penggantinya, Sergio Farias diharapkan mampu membawa perubahan positif terhadap performa tim. Pengalamannya di sepak bola Indonesia menjadi salah satu pertimbangan penting di balik keputusan manajemen untuk menunjuk pelatih berusia senior tersebut.

Nama Sergio Farias sendiri bukan sosok baru bagi pencinta sepak bola Tanah Air. Ia pernah menangani Persija Jakarta pada 2020. Namun, perjalanan pertamanya di Indonesia tidak berlangsung lama setelah kompetisi terhenti akibat pandemi Covid-19.

Kini, setelah enam tahun berlalu, Farias kembali mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Indonesia. Ia mengaku sudah cukup mengenal karakter sepak bola nasional, termasuk kualitas pemain dan atmosfer kompetisi.

Dalam sesi latihan perdana bersama Borneo FC di Stadion Segiri, Farias menyampaikan antusiasmenya kepada seluruh pemain. Ia juga memperkenalkan diri sekaligus sedikit menceritakan pengalaman sebelumnya saat menangani klub Indonesia.