Nggak Libur Usai Jadwal Padat Persib, Ragnar Oratmangoen Tetap Antusias Gabung Timnas Indonesia

JawaPos.com - Penyerang sayap Persib Bandung, Ragnar Oratmangoen, menjadi satu-satunya pemain Maung Bandung yang mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia pada November 2026. Pemain naturalisasi tersebut kini sudah bergabung dengan skuad Garuda yang tengah menjalani persiapan di Bali.

Pemusatan latihan di bawah arahan pelatih John Herdman itu mulai berlangsung pada Selasa (10/11). Timnas Indonesia memilih fasilitas lapangan latihan Bali United sebagai lokasi persiapan untuk menjalani sejumlah program sebelum menghadapi agenda internasional berikutnya.

Ragnar menyambut positif pemilihan Bali sebagai tempat pemusatan latihan. Menurutnya, fasilitas yang tersedia cukup memadai untuk menunjang kebutuhan tim, ditambah kondisi cuaca yang mendukung aktivitas latihan.

Ia juga melihat TC kali ini sebagai kesempatan penting bagi seluruh pemain untuk memperlihatkan kemampuan terbaik kepada John Herdman dan staf kepelatihan.

"Ya, saya rasa ini sangat bagus, fasilitasnya memadai. Kami semua senang berada di sini, cuacanya bersahabat, dan menurut saya ini adalah kesempatan yang baik bagi kami untuk menjalani sesi latihan berkualitas serta menunjukkan kemampuan kami kepada pelatih," ujar Ragnar.

Di tengah padatnya jadwal Persib Bandung yang tampil di kompetisi domestik dan Asia, Ragnar harus kembali menjalani aktivitas bersama tim nasional tanpa mendapatkan waktu libur khusus. Meski begitu, kondisi tersebut tidak menjadi persoalan baginya.

Pemain berdarah Maluku itu mengaku masih memiliki kebugaran yang cukup baik untuk mengikuti seluruh program latihan Timnas Indonesia. Ia bahkan tidak merasa kelelahan meskipun harus kembali beraktivitas setelah menjalani pertandingan bersama klub.

Ragnar menjelaskan, kesempatan bermain yang belum terlalu banyak di Persib turut memengaruhi kondisi fisiknya. Sebelumnya, ia sempat mengalami cedera sehingga tidak selalu mendapatkan menit bermain.

Selain itu, kedalaman skuad Maung Bandung membuat pelatih memiliki banyak pilihan pemain untuk mengisi lini serang. Kondisi tersebut membuat Ragnar merasa masih memiliki energi yang cukup untuk menjalani pemusatan latihan bersama tim nasional.

"Saya tidak merasa lelah. Tentu saja kami memiliki banyak pertandingan bersama Persib, namun saya tidak bermain terlalu sering karena sempat mengalami cedera, dan Persib juga memiliki banyak pemain yang bisa diturunkan," ungkapnya.

Alih-alih mempermasalahkan tidak adanya waktu istirahat, Ragnar justru menikmati kesempatan kembali berkumpul dengan rekan-rekannya di Timnas Indonesia.

Baginya, mengenakan seragam Merah Putih dan menjalani latihan bersama skuad Garuda menjadi hal yang menyenangkan. Ia pun siap memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kemampuannya kepada John Herdman.

"Jadi bagi saya pribadi tidak masalah tidak mendapatkan hari libur. Saya senang berada di sini, berkumpul bersama tim, dan berlatih bersama rekan-rekan," tandasnya.