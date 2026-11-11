7 Pemain Dewa United Dipanggil Timnas Masing-masing, 6 Bela Indonesia, Damion Lowe Bela Jamaika

JawaPos.com - Dewa United Banten FC menjadi salah satu klub BRI Super League 2026/27 yang menyumbangkan banyak pemain untuk agenda internasional November 2026. Total tujuh pemain Banten Warriors mendapat panggilan untuk memperkuat tim nasional masing-masing pada jeda internasional FIFA Matchday kali ini.

Dari tujuh pemain tersebut, enam di antaranya mendapat kepercayaan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Sementara satu pemain lainnya, Damion Lowe, dipanggil untuk memperkuat Timnas Jamaika dalam pertandingan penting di kawasan Concacaf.

Enam pemain Dewa United yang masuk dalam daftar pemanggilan Timnas Indonesia adalah Alfharezzi Buffon, Ivar Jenner, Rafael Struick, Alta Ballah, Egy Maulana Vikri, dan Taisei Marukawa.

Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Dewa United melalui akun media sosial resmi klub. Kesempatan ini menjadi tambahan pengalaman bagi para pemain untuk mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing di level internasional.

"Enam penggawa Dewa United Banten FC mendapat kepercayaan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Kesempatan berharga untuk terus mengasah kemampuan sekaligus membawa pengalaman baru bagi perjalanan mereka," tulis pernyataan resmi klub.

Pemanggilan enam pemain tersebut menunjukkan kontribusi Dewa United terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Apalagi, beberapa nama yang masuk daftar memiliki pengalaman memperkuat Timnas Indonesia dalam berbagai agenda internasional sebelumnya.

Ivar Jenner dan Rafael Struick, misalnya, merupakan pemain yang sudah cukup dikenal dalam skuad Garuda. Keduanya memiliki pengalaman tampil di berbagai kelompok usia hingga tim nasional senior.

Sementara itu, Egy Maulana Vikri juga menjadi salah satu pemain yang memiliki jam terbang internasional cukup tinggi. Pengalamannya di kompetisi luar negeri menjadi salah satu modal penting ketika mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia.

Di sisi lain, Damion Lowe juga memperoleh kesempatan untuk kembali mengenakan seragam Timnas Jamaika. Bek Dewa United tersebut mendapat panggilan dari Federasi Sepak Bola Jamaika (JFF) untuk menghadapi Meksiko pada babak perempat final Concacaf Nations League.

Pertandingan tersebut menjadi agenda penting bagi Jamaika dalam upaya melangkah lebih jauh di kompetisi antarnegera kawasan Amerika Utara, Tengah, dan Karibia.

"Damion Lowe mendapatkan panggilan kembali ke timnas Jamaika untuk laga perempat final Concacaf Nations League melawan Meksiko. Bek kami akan menjadi bagian dari skuad yang siap menghadapi tantangan demi membawa Jamaika selangkah lebih dekat ke tangga juara," lanjut pernyataan Dewa United.

Bagi Dewa United, pemanggilan tujuh pemain ini menjadi kabar positif di tengah perjalanan kompetisi BRI Super League 2026/27. Kepercayaan yang diberikan kepada para pemain menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas untuk bersaing di level internasional.