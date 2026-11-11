Dipanggil ke Timnas Indonesia, Arlyansyah Siap Maksimalkan Kesempatan

JawaPos.com - Pemain Persija Jakarta Arlyansyah Abdulmanan mengaku siap memaksimalkan kesempatan sebaik mungkin setelah mendapatkan panggilan mengikuti pemusatan latihan (Training Camp/TC) Timnas Indonesia di Bali pada 9-17 November.

Arly, sapaan akrabnya, menjadi salah satu dari enam penggawa Persija yang mendapatkan "Garuda Calling" dalam periode FIFA Match Day bulan ini. Lima pemain lainnya adalah Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama, dan Rayhan Hannan.

“Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Saya ingin menunjukkan kemampuan saya, bekerja keras, dan bisa bersaing dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman. Buat saya, ini juga menjadi kesempatan untuk belajar dan menambah pengalaman,” kata Arly, dikutip dari laman resmi Persija, Rabu.

Nama Arly sejatinya sudah tidak asing di level tim nasional. Pasalnya, ia tercatat pernah memperkuat timnas berbagai kelompok umur, dari U19, U20, dan U-23 sepanjang 2024–2025. Namun, belum sekali pun bermain untuk tim nasional senior Indonesia.

Adapun kesempatan ini tidak terlepas dari performa apik Arly bersama Persija di BRI Super League 2026/27 sejauh ini. Ia selalu tampil dalam sembilan pekan kompetisi bergulir, dengan delapan di antaranya menjadi starter dan berhasil menyumbangkan satu gol.

Sebelumnya, pemain berusia 20 tahun itu juga menyabet gelar Pemain Muda Terbaik dalam ajang pramusim Piala Presiden 2026.

“Pastinya ini menjadi suatu kebanggaan dan motivasi besar buat saya. Saya melihat pemanggilan ini sebagai hasil dari kerja keras selama ini, sekaligus sebuah langkah baru dalam perjalanan karir saya. Hal ini juga menjadi pengingat buat saya bahwa setiap proses yang saya jalani punya arti dan saya harus terus bersyukur atas setiap kesempatan yang datang,” kata Arly mengungkapkan perasaannya.

Sayangnya, keikutsertaan Arly bersama 21 pemain lainnya di timnas senior kali ini tidak diiringi agenda uji coba internasional.

Skuad Garuda yang semula dijadwalkan bertandang ke markas Yordania pada 13 November harus membatalkan agenda tersebut setelah mempertimbangkan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Upaya mencari alternatif lawan tanding pun telah dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil.

Sebagai gantinya, tim pelatih memutuskan untuk memusatkan persiapan di Bali selama sepekan. Kendati tidak disertai pertandingan uji coba, pemusatan latihan ini tetap memiliki arti penting bagi pelatih kepala John Herdman.