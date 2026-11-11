Reza Arya Kembali Dipanggil Timnas Indonesia, Kiper Persebaya Fokus Serap Ilmu di TC Bali

JawaPos.com - Kiper Persebaya Surabaya, Reza Arya Pratama, kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia pada jeda internasional November 2026. Pemanggilan tersebut menjadi kesempatan bagi penjaga gawang Green Force itu untuk menambah pengalaman sekaligus menunjukkan kemampuannya di hadapan pelatih John Herdman.

Reza masuk dalam daftar 23 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali pada 9–17 November 2026. Dia menjadi salah satu pemain Persebaya yang mendapat kesempatan membela negara pada agenda internasional kali ini.

Kesempatan tersebut disambut dengan rasa syukur oleh Reza. Kiper berusia 25 tahun itu mengaku senang kembali dipercaya mengenakan seragam Merah Putih. Dia bertekad memaksimalkan seluruh rangkaian latihan dan mengikuti instruksi tim pelatih.

Reza juga ingin menjadikan pemusatan latihan tersebut sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas permainan. Menurutnya, setiap materi latihan dan arahan dari tim pelatih dapat menjadi bekal penting bagi perkembangan kariernya.

"Alhamdulillah, saya sangat senang dan bersyukur mendapat panggilan ini. Saya ingin memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan sebaik mungkin, mengikuti setiap arahan pelatih, serta menyerap ilmu sebanyak-banyaknya selama pemusatan latihan," ujar Reza.

Agenda Timnas Indonesia Tanpa Pertandingan Uji Coba Dalam agenda November ini, Timnas Indonesia sebenarnya dijadwalkan menjalani pertandingan uji coba melawan Yordania pada 13 November. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan setelah mempertimbangkan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Tim pelatih sempat berupaya mencari lawan alternatif untuk menggantikan Yordania. Akan tetapi, upaya tersebut belum membuahkan hasil sehingga pertandingan internasional tidak dapat terlaksana.

Sebagai gantinya, John Herdman memutuskan untuk memusatkan seluruh kegiatan tim di Bali selama sepekan. Meski tanpa pertandingan uji coba, pemusatan latihan tetap menjadi bagian penting dalam persiapan Timnas Indonesia.

Melalui agenda tersebut, Herdman memiliki kesempatan untuk memantau perkembangan pemain, mengevaluasi kondisi fisik, serta membangun pemahaman taktik di dalam skuad. Persiapan ini juga diharapkan menjadi bekal untuk menghadapi agenda internasional berikutnya.

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