Persebaya Hadapi Western Australia, Peluang Emas Delapan Pemain Tanpa Menit Bermain

JawaPos.com - Sebanyak delapan pemain Persebaya Surabaya tercatat belum mendapatkan menit bermain pada musim 2026/2027, baik di Super League maupun I.League Cup. Karena itu, laga menghadapi Western Australia Football Team menjadi kesempatan bagi pelatih Bernardo Tavares untuk menguji kedalaman skuad.

Pertandingan internasional tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (15/11/2026), saat kompetisi domestik memasuki jeda FIFA Matchday.

Bertajuk International Friendly Game, pertandingan ini bukan sekadar ajang persahabatan antara dua tim dari negara berbeda. Bagi Green Force, laga tersebut menjadi momentum untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang belum tampil, pemain yang baru pulih dari cedera, maupun talenta muda.

Bernardo Tavares memiliki ruang untuk mengevaluasi kondisi pemain yang selama ini kesulitan menembus susunan utama. Kesempatan tersebut cukup berharga mengingat persaingan mendapatkan menit bermain di Persebaya berlangsung ketat sejak awal musim.

Berdasarkan data Transfermarkt yang dihimpun menjelang pertandingan, terdapat delapan pemain Persebaya dengan catatan nol menit bermain. Mereka berasal dari empat sektor berbeda, mulai penjaga gawang, pertahanan, lini tengah, hingga penyerangan.

Siapa Saja 8 Pemain Persebaya yang Belum Mendapatkan Menit Bermain? Delapan pemain Persebaya yang belum mencatatkan penampilan musim ini terdiri atas dua kiper, dua bek, dua gelandang, dan dua penyerang.

Di posisi penjaga gawang, Lutfi Masrohan dan Muhammad Ilham Al-Arif masuk dalam daftar pemain dengan nol menit bermain. Keduanya berpeluang memanfaatkan pertandingan persahabatan ini untuk menunjukkan kualitas sekaligus meningkatkan persaingan di sektor penjaga gawang.

Sementara itu, Randy May dan Mikael Tata menjadi dua nama dari sektor pertahanan yang belum memperoleh kesempatan tampil. Pertandingan melawan Western Australia Football Team dapat menjadi panggung bagi keduanya untuk memperlihatkan kesiapan menghadapi tuntutan permainan tim utama.

Persaingan serupa terjadi di lini tengah. Ichsas Baihaqi dan Paulinus Kapi juga belum mencatatkan menit bermain. Keduanya memiliki kesempatan memperlihatkan kemampuan menjalankan instruksi taktik apabila dipercaya turun dalam pertandingan internasional tersebut.

Dua nama lainnya adalah Matheus Lagoa dan Alfan Suaib. Keduanya menghadapi persoalan kebugaran akibat cedera. Lagoa sedang menjalani proses pemulihan, sedangkan Alfan juga tercatat mengalami cedera. Peluang keduanya tampil tentu bergantung pada kondisi fisik masing-masing.

Meski demikian, catatan nol menit bermain tidak otomatis menggambarkan kualitas maupun kesiapan seluruh pemain tersebut. Faktor cedera, kebutuhan taktik, dan persaingan posisi turut memengaruhi keputusan pelatih dalam menentukan susunan pemain.

Apa Target Bernardo Tavares dalam Pertandingan Internasional Ini? Bernardo Tavares menempatkan pertandingan melawan Western Australia Football Team sebagai kesempatan mengevaluasi pemain yang jarang mendapatkan menit bermain.

Pelatih Persebaya tersebut juga ingin memberikan ruang kepada pemain muda serta anggota skuad yang sedang kembali dari cedera.

“Bagi saya, pertandingan melawan Football West adalah kesempatan yang baik bagi pemain-pemain yang belum mendapatkan banyak kesempatan saat liga, pemain yang kembali dari cedera, maupun pemain muda yang sedang berjuang mendapatkan menit bermain di tim utama. Itulah yang menjadi target kami,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa fokus Tavares tidak semata-mata tertuju pada hasil akhir pertandingan persahabatan. Pelatih asal Portugal itu ingin memanfaatkan kesempatan bermain untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai kedalaman skuad Green Force.

Bagi pemain yang selama ini lebih banyak menunggu kesempatan, pertandingan internasional dapat menjadi ujian penting untuk menarik perhatian pelatih. Mereka perlu menunjukkan pemahaman taktik, kesiapan fisik, dan kemampuan bekerja sama dalam situasi pertandingan sesungguhnya.

Agenda ini juga memberikan kesempatan kepada staf pelatih untuk mengamati perkembangan pemain tanpa tekanan langsung dalam perebutan poin kompetisi. Namun, setiap pemain tetap dituntut memperlihatkan keseriusan karena penampilan mereka dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pertandingan berikutnya.

Mengapa Persebaya Menghadapi Western Australia Football Team? Pertandingan Persebaya melawan Western Australia Football Team merupakan kelanjutan kemitraan sepak bola dengan Football West yang telah berlangsung sejak 2018.

Hubungan kedua pihak kembali diperkuat melalui agenda pertandingan persahabatan internasional di Surabaya pada November 2026.

Pada Juli 2025, Persebaya sebelumnya menjalani pemusatan latihan sekaligus pertandingan uji coba di Perth, Australia Barat. Kedatangan Western Australia Football Team kali ini menjadi kunjungan balasan sekaligus bentuk kesinambungan kerja sama sepak bola tersebut.

Tim tamu dijadwalkan membawa pemain-pemain terbaik dari National Premier League, kompetisi sepak bola tingkat negara bagian Western Australia. Kehadiran mereka diharapkan memberikan pengalaman menghadapi karakter permainan berbeda bagi para pemain Persebaya.

Pertemuan internasional tersebut juga menjadi kesempatan mempererat hubungan antara komunitas sepak bola Surabaya dan Australia Barat. Kerja sama yang telah berjalan selama beberapa tahun ini tidak hanya diwujudkan melalui pertandingan, tetapi juga pertukaran pengalaman sepak bola.

Aryn Williams Kembali ke Surabaya, Bagaimana Sambutan Bonek? Salah satu daya tarik pertandingan ini adalah kehadiran Aryn Williams. Mantan pemain Persebaya tersebut pernah memperkuat Green Force pada 2019 dan 2020.

Gelandang asal Australia itu akan kembali merasakan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo, tetapi kali ini bersama Western Australia Football Team.

Aryn memiliki kenangan tersendiri bersama Bonek berkat penampilannya ketika mengenakan seragam Persebaya. Kepulangannya menjadi momen menarik bagi suporter yang masih mengingat kontribusinya selama memperkuat klub kebanggaan masyarakat Surabaya.

“Tentu senang bisa kembali ke Surabaya dan bertanding melawan Persebaya,” kata Aryn.

Kehadiran Aryn menambah sisi emosional pertandingan yang sebelumnya sudah memiliki nilai penting bagi kebutuhan teknis tim.

Bagi Bonek dan Bonita, laga tersebut menghadirkan kesempatan menyaksikan wajah lama sekaligus melihat potensi pemain yang jarang tampil.

Sementara itu, bagi Tavares, perhatian utama tetap tertuju pada pemanfaatan pertandingan untuk mengevaluasi kekuatan skuad secara menyeluruh.