Persebaya vs Western Australia: Charity Game untuk Donasi Alat Tulis Anak Panti Asuhan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan menggelar pertandingan amal melawan Western Australia Football Team di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (15/11/2026), pukul 19.30 WIB.

Bertajuk Charity Game, laga persahabatan internasional ini menjadi ajang penggalangan donasi alat tulis bagi anak-anak panti asuhan di Jawa Timur. Pertandingan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemain Green Force untuk menambah menit bermain.

Melalui pengumuman di akun Instagram resminya, Persebaya memastikan pendapatan penjualan tiket akan disalurkan dalam bentuk bantuan alat tulis. Suporter yang hadir di stadion juga dapat menyumbangkan perlengkapan sekolah melalui titik donasi yang telah disiapkan panitia.

Persebaya mengajak Bonek-Bonita untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut. Dengan demikian, pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga membawa misi kemanusiaan.

Donasi Alat Tulis Bisa Disalurkan di Dua Lokasi Persebaya menyediakan dua titik pengumpulan donasi alat tulis bagi penonton yang menghadiri pertandingan melawan Western Australia Football Team. Lokasinya berada di Gate 17 dan Lobby Super Fans Stadion Gelora Bung Tomo.

Keberadaan titik donasi tersebut memungkinkan Bonek-Bonita terlibat langsung dalam kegiatan kemanusiaan. Bantuan yang terkumpul nantinya ditujukan kepada anak-anak panti asuhan di berbagai wilayah Jawa Timur.

“Sebuah pertandingan untuk berbagi dan memberi arti lebih,” tulis Persebaya melalui akun Instagram resminya.

Klub berjuluk Green Force itu juga menjelaskan bahwa pendapatan tiket akan dialokasikan untuk pengadaan alat tulis.

“Pendapatan tiket akan didonasikan dalam bentuk alat tulis kepada panti asuhan di Jawa Timur. Penonton yang hadir juga dapat berpartisipasi melalui titik donasi di Gate 17 dan Lobby Super Fans,” tulis Persebaya.

Program ini menjadi kesempatan bagi Bonek-Bonita untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui kegiatan yang dekat dengan keseharian mereka. Kehadiran suporter di tribun tidak hanya menjadi bentuk dukungan kepada pemain, tetapi juga bagian dari gerakan berbagi perlengkapan pendidikan.

Bernardo Tavares Manfaatkan Laga untuk Pemain Minim Menit Bermain Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menyambut positif pertandingan melawan Western Australia Football Team. Laga tersebut digelar saat kompetisi memasuki jeda FIFA Matchday.

Menurut Tavares, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk memberikan menit bermain kepada pemain yang belum banyak tampil sepanjang awal musim. Uji coba tersebut juga membuka peluang bagi pemain yang baru pulih dari cedera untuk kembali merasakan atmosfer pertandingan.

Selain itu, sejumlah pemain muda berkesempatan menunjukkan kemampuan mereka dalam persaingan memperebutkan tempat di skuad utama.

“Bagi saya, pertandingan melawan Football West adalah kesempatan yang baik bagi pemain-pemain yang belum mendapatkan banyak kesempatan saat liga, pemain yang kembali dari cedera, maupun pemain muda yang sedang berjuang mendapatkan menit bermain di tim utama. Itulah yang menjadi target kami,” lanjutnya.

Pertandingan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi staf pelatih untuk mengevaluasi kondisi fisik, kesiapan, dan kemampuan pemain dalam menjalankan instruksi di lapangan.

Bagi pemain yang lebih sering berada di bangku cadangan, laga tersebut menjadi kesempatan untuk menunjukkan kualitas. Sementara itu, pemain muda bisa mendapatkan pengalaman menghadapi tim dengan karakter permainan berbeda dari lawan-lawan di kompetisi domestik.

Kemitraan Sejak 2018, Western Australia Lakukan Kunjungan Balasan Pertandingan Persebaya melawan Western Australia Football Team merupakan kelanjutan kerja sama sepak bola yang telah terjalin sejak 2018. Kemitraan tersebut melibatkan Persebaya dan Football West, federasi sepak bola negara bagian Western Australia.

Hubungan kedua pihak sebelumnya diwujudkan melalui agenda pemusatan latihan dan pertandingan uji coba di Australia. Pada Juli 2025, Persebaya menjalani pemusatan latihan di Perth sekaligus menggelar pertandingan persahabatan sebagai bagian dari program pengembangan tim.

Kini, giliran Western Australia Football Team melakukan kunjungan balasan ke Surabaya untuk melanjutkan hubungan yang telah dibangun selama beberapa tahun.

Tim tamu dijadwalkan membawa skuad berisi pemain-pemain terbaik dari National Premier League, kompetisi sepak bola tingkat negara bagian Western Australia. Kehadiran mereka diharapkan memberikan tantangan kompetitif bagi skuad Green Force selama jeda kompetisi.

Selain bertanding, rombongan Western Australia Football Team juga memiliki agenda sosial selama berada di Surabaya. Mereka dijadwalkan mengunjungi panti asuhan sebelum menghadapi Persebaya pada Minggu malam.

Aryn Williams Kembali ke Surabaya sebagai Lawan Salah satu daya tarik pertandingan ini adalah kehadiran Aryn Williams. Mantan pemain Persebaya tersebut kini akan membela Western Australia Football Team.

Gelandang asal Australia itu pernah memperkuat Green Force pada periode 2019 hingga 2020. Selama membela Persebaya, dia menjadi bagian dari skuad yang mendapat dukungan besar dari Bonek-Bonita.

Kembalinya Aryn ke Stadion Gelora Bung Tomo menghadirkan kesempatan reuni dengan suporter Persebaya. Namun, kali ini dia akan berada di kubu lawan.

“Tentu senang bisa kembali ke Surabaya dan bertanding melawan Persebaya,” kata Aryn.

Kehadiran Aryn menjadi salah satu pengingat hubungan sepak bola yang terbangun antara Surabaya dan Western Australia melalui kerja sama kedua pihak.