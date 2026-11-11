Nova Arianto Senang Timnas Indonesia U-20 TC di Turki, Dua Uji Coba Jadi Ajang Evaluasi

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto merasa senang dengan pemusatan latihan yang dijalani anak asuhnya di Turki. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan Garuda Nusantara menuju Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok.

Melalui akun media sosialnya, Nova menyampaikan terima kasih kepada PSSI yang telah memberikan kesempatan kepada timnya untuk menjalani pemusatan latihan di Turki. Dia juga mengapresiasi kualitas lawan yang akan dihadapi dalam dua pertandingan uji coba.

"Terima kasih kepada PSSI yang telah memberikan kesempatan untuk kami bisa melakukan Training Camp dan mendapatkan lawan yang berkualitas," tulis Nova Arianto melalui Instagram pada Selasa (10/11/2026).

Hadapi Yordania dan Amerika Serikat Selama berada di Turki, Timnas Indonesia U-20 dijadwalkan menghadapi Yordania U-20 pada 11 November. Setelah itu, mereka akan beruji coba melawan Amerika Serikat U-20 pada 16 November.

Nova menilai kedua tim tersebut memiliki kualitas yang baik. Dia berharap para pemain Indonesia bisa memetik pelajaran dari setiap pertandingan sekaligus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kemampuan terbaik.

Pelatih berusia 47 tahun itu juga akan menggunakan dua laga uji coba tersebut untuk mencari komposisi pemain terbaik menuju Piala Asia U-20 2027.

"Karena menjadi tujuan dan bagian kami dalam proses mencari komposisi pemain terbaik menuju Asian Cup U20, pastinya kami bersyukur bisa mendapatkan dua lawan yang mempunyai kualitas yang sangat baik di Antalya. Karena dengan lawan yang mempunyai kualitas baik, pastinya pemain akan bisa terus belajar dari setiap situasi yang terjadi di pertandingan," lanjut Nova.

Beri Kesempatan kepada Pemain Liga 2 dan Pantau Diaspora Selain menguji kemampuan tim melalui pertandingan persahabatan, Nova juga berupaya memberikan kesempatan bermain kepada seluruh pemain yang dipanggil. Termasuk para pemain yang mendapatkan menit bermain cukup banyak di kompetisi Liga 2 atau Championship.

Menurut Nova, kesempatan tersebut penting agar para pemain bisa terus berkembang. Dia juga akan melakukan evaluasi setelah pemusatan latihan, termasuk mempertimbangkan sejumlah opsi pemain diaspora.

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