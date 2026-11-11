Reza Arya dan Yuran Fernandes Dipanggil Timnas, Persebaya Kirim Dua Bintang

JawaPos.com - Dua pemain Persebaya Surabaya, Reza Arya Pratama dan Yuran Fernandes, mendapat panggilan membela negara masing-masing pada jeda internasional November 2026.

Reza Arya mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali pada 9–17 November. Sementara itu, Yuran Fernandes masuk skuad Timnas Tanjung Verde untuk menghadapi Liberia dalam Kualifikasi Piala Afrika 2027.

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Pemanggilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Persebaya Surabaya karena dua pemainnya kembali mendapatkan kepercayaan di level internasional.

Menariknya, Reza Arya dan Yuran Fernandes sama-sama mengungkapkan rasa syukur sekaligus tekad untuk memaksimalkan kesempatan membela negara.

Reza Arya Bersyukur Dipanggil Timnas Indonesia Reza Arya Pratama menjadi salah satu dari 23 pemain yang mendapat panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia pada November 2026.

Penjaga gawang Persebaya Surabaya tersebut akan menjalani program latihan di Bali bersama skuad Garuda selama periode 9–17 November.

Kesempatan itu disambut antusias oleh Reza. Dia ingin terus berkembang sebagai penjaga gawang profesional dengan memanfaatkan setiap sesi latihan bersama tim nasional.

"Alhamdulillah, saya sangat senang dan bersyukur mendapat panggilan ini," ujar Reza.

“Saya ingin memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan sebaik mungkin, mengikuti setiap arahan pelatih, serta menyerap ilmu sebanyak-banyaknya selama pemusatan latihan.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan keseriusan Reza dalam menyambut kepercayaan dari tim pelatih Timnas Indonesia.

Kesempatan berlatih di bawah arahan John Herdman menjadi momentum penting bagi Reza untuk menunjukkan perkembangan kualitasnya. Dia juga bisa mempelajari langsung tuntutan permainan yang diinginkan sang pelatih.

Persaingan di posisi penjaga gawang tentu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pemain yang mengikuti pemusatan latihan. Karena itu, Reza bertekad memaksimalkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan pengalamannya.

Timnas Indonesia Fokus Pemusatan Latihan di Bali Timnas Indonesia memilih menggelar pemusatan latihan tanpa pertandingan uji coba internasional pada periode November 2026 setelah agenda menghadapi Yordania dibatalkan.

Sebelumnya, skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke markas Yordania pada 13 November 2026 sebagai bagian dari agenda internasional. Namun, rencana pertandingan tersebut akhirnya dibatalkan setelah mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Upaya mencari alternatif lawan tanding sebenarnya telah dilakukan untuk mengisi agenda selama jeda internasional. Namun, usaha tersebut belum membuahkan hasil sehingga tim pelatih memutuskan memaksimalkan waktu yang tersedia melalui pemusatan latihan di Bali.

Program tersebut tetap memiliki arti penting bagi John Herdman. Dia dapat memantau kondisi dan kemampuan pemain secara langsung, sekaligus menyatukan pemahaman taktik serta memperkuat fondasi permainan Timnas Indonesia.

Bagi Reza Arya, tidak adanya pertandingan uji coba tidak mengurangi nilai kesempatan yang diperoleh bersama skuad Garuda. Pemusatan latihan selama sepekan menjadi ruang untuk memahami tuntutan pelatih dan meningkatkan kesiapan menghadapi agenda internasional berikutnya.

Yuran Fernandes Kembali Dipercaya Timnas Tanjung Verde Yuran Fernandes menjadi pemain Persebaya berikutnya yang menerima panggilan internasional pada November 2026. Bek berusia 32 tahun tersebut masuk dalam daftar 26 pemain pilihan pelatih Humberto Bettencourt untuk menghadapi Liberia pada Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Pemanggilan ini menunjukkan bahwa Yuran masih mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat lini pertahanan negaranya. Kesempatan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemain Green Force itu untuk memberikan kontribusi maksimal dalam persaingan menuju putaran final.

Berbeda dengan Reza Arya yang menjalani pemusatan latihan tanpa pertandingan uji coba, Yuran dipersiapkan menghadapi laga kompetitif. Pertemuan melawan Liberia menjadi agenda penting bagi Tanjung Verde untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh di Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Yuran menyambut pemanggilan tersebut dengan bangga karena kembali memperoleh kesempatan mengenakan seragam tim nasional negaranya.

"Merupakan kebanggaan bagi saya bisa kembali mendapat kesempatan membela Tanjung Verde," jelas Yuran.

“Saya akan memberikan kemampuan terbaik, bekerja keras bersama tim, dan berusaha membantu negara meraih hasil positif dalam pertandingan nanti.”

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Yuran untuk memberikan kontribusi terbaik setiap kali mendapatkan kesempatan membela negaranya.

Sebagai pemain berpengalaman, dia diharapkan mampu menjaga konsentrasi dan menjalankan tugas pertahanan sesuai kebutuhan tim.

Dua Pemain Persebaya Bawa Misi Berbeda Pemanggilan Reza Arya dan Yuran Fernandes memperlihatkan dua tantangan berbeda yang dihadapi pemain Persebaya Surabaya selama jeda internasional November 2026.

Reza berfokus meningkatkan kemampuan melalui pemusatan latihan Timnas Indonesia. Sementara itu, Yuran bersiap menjalani pertandingan kualifikasi bersama Tanjung Verde.

Keduanya sama-sama mendapatkan kesempatan penting untuk memperlihatkan kualitas di lingkungan sepak bola internasional. Pengalaman tersebut juga berpotensi menjadi bekal ketika mereka kembali menjalankan tanggung jawab bersama Persebaya dalam kompetisi domestik.

Bagi Reza, kesempatan berlatih bersama skuad Garuda dapat meningkatkan kesiapan dan pemahaman permainan. Sementara itu, Yuran berpeluang menambah pengalaman pertandingan internasional yang menuntut konsentrasi, kedisiplinan, serta kemampuan menghadapi tekanan.