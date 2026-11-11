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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 11 November 2026 | 14.14 WIB

Reza Arya dan Yuran Fernandes Dipanggil Timnas, Persebaya Kirim Dua Bintang

Dua pemain Persebaya Surabaya, Reza Arya Pratama dan Yuran Fernandes, mendapat panggilan membela Timnas Indonesia dan Timnas Tanjung Verde pada jeda internasional November 2026. (Persebaya) - Image

Dua pemain Persebaya Surabaya, Reza Arya Pratama dan Yuran Fernandes, mendapat panggilan membela Timnas Indonesia dan Timnas Tanjung Verde pada jeda internasional November 2026. (Persebaya)

JawaPos.com - Dua pemain Persebaya Surabaya, Reza Arya Pratama dan Yuran Fernandes, mendapat panggilan membela negara masing-masing pada jeda internasional November 2026.

Reza Arya mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali pada 9–17 November. Sementara itu, Yuran Fernandes masuk skuad Timnas Tanjung Verde untuk menghadapi Liberia dalam Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Pemanggilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Persebaya Surabaya karena dua pemainnya kembali mendapatkan kepercayaan di level internasional.

Menariknya, Reza Arya dan Yuran Fernandes sama-sama mengungkapkan rasa syukur sekaligus tekad untuk memaksimalkan kesempatan membela negara.

Reza Arya Bersyukur Dipanggil Timnas Indonesia

Reza Arya Pratama menjadi salah satu dari 23 pemain yang mendapat panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia pada November 2026.

Penjaga gawang Persebaya Surabaya tersebut akan menjalani program latihan di Bali bersama skuad Garuda selama periode 9–17 November.

Kesempatan itu disambut antusias oleh Reza. Dia ingin terus berkembang sebagai penjaga gawang profesional dengan memanfaatkan setiap sesi latihan bersama tim nasional.

"Alhamdulillah, saya sangat senang dan bersyukur mendapat panggilan ini," ujar Reza.

“Saya ingin memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan sebaik mungkin, mengikuti setiap arahan pelatih, serta menyerap ilmu sebanyak-banyaknya selama pemusatan latihan.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan keseriusan Reza dalam menyambut kepercayaan dari tim pelatih Timnas Indonesia.

Editor: Hendra
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