Arlyansyah Abdulmanan Semakin Termotivasi Usai Dapat Panggilan Perdana Timnas Indonesia Senior

JawaPos.com - Pemain muda Persija Jakarta, Arlyansyah Abdulmanan, mendapat panggilan perdana ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia senior. Arlyansyah mengaku semakin termotivasi untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya setelah mendapat kepercayaan dari pelatih John Herdman.

Arly, sapaan akrabnya, menjadi satu dari enam pemain Persija yang dipanggil pelatih John Herdman untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali pada 9–17 November 2026. Selain dia, lima pemain lainnya adalah Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama, dan Rayhan Hannan.

Berbeda dengan kelima rekannya, Arly baru kali ini mendapat kesempatan bergabung dengan skuad senior Garuda. Meski begitu, namanya bukan sosok asing di lingkungan tim nasional karena pernah memperkuat Timnas Indonesia U-19, U-20, hingga U-23 sepanjang 2024/2025.

Kesempatan tersebut sekaligus menjadi buah dari penampilan konsistennya bersama Persija pada Super League 2026-2027. Pemain berusia 20 tahun itu tercatat selalu tampil dalam sembilan pertandingan yang telah dijalani Macan Kemayoran dan berhasil menyumbangkan satu gol.

Tidak hanya itu, Arly juga memiliki catatan positif pada turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Dia berhasil menyabet penghargaan Pemain Muda Terbaik yang semakin menegaskan potensinya sebagai salah satu talenta menjanjikan milik Persija.

"Pastinya ini menjadi suatu kebanggaan dan motivasi besar buat saya. Saya melihat pemanggilan ini sebagai hasil dari kerja keras selama ini, sekaligus sebuah langkah baru dalam perjalanan karier saya," kata Arly dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Hal ini juga menjadi pengingat buat saya bahwa setiap proses yang saya jalani punya arti dan saya harus terus bersyukur atas setiap kesempatan yang datang,” tambahnya.

Arly pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan perdana tersebut. Dia bertekad memaksimalkan kepercayaan John Herdman dengan menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus menimba pengalaman dari para pemain yang lebih senior.