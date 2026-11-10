Borneo FC Resmi Tunjuk Sergio Farias, Pelatih Baru yang Sukses di Liga Korea Selatan

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda resmi menunjuk Sergio Farias sebagai pelatih baru. Dia datang untuk menggantikan Mauro Jeronimo setelah hanya meraih tiga kemenangan dalam sembilan laga di Super League.

Kedatangan Sergio Farias, membawa harapan baru bagi Borneo FC. Kini, seluruh skuad sedang berusaha untuk menyatukan visi dengan pelatih asal Brasil itu.

"Welcome to Samarinda, Coach Sergio Farias! Era baru, semangat baru, dan ambisi untuk membawa Pesut Etam melangkah lebih jauh. Kini saatnya menyatukan visi, membangun kekuatan, dan berjuang bersama demi Samarinda. Samarinda menanti cerita hebat berikutnya. Let's make it happen, Coach! MANYALA," tulis Borneo FC di Instagram resmi klub, Selasa (10/11/2026).

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Setelah diresmikan menjadi pelatih baru, Sergio Farias langsung memimpin sesi latihan. Dia juga ditemani pelatih fisik baru yaitu Jose Fernando.

Melatih tim Super League, sebenarnya bukan hal baru bagi Sergio Farias. Sebelumnya, dia pernah menukangi Persija Jakarta pada 2020 dan tidak lanjut karena kompetisi dihentikan karena Covid.

Saat menjadi pelatih Persija, Farias belum merasakan kekalahan meski hanya menjalani dua laga. Melansir Transfermarkt, dia meraih kemenangan melawan Borneo FC dan imbang dari Bhayangkara FC.

Puncak prestasi Farias sebagai pelatih terjadi saat melatih tim Liga Korea Selatan, Pohang Steelers. Pelatih 59 tahun itu, melatih tim tersebut sejak 2005 hingga 2009.

Gelar-gelar bergengsi berhasil diraihnya bersama Pohang Steelers. Sergio Farias memberikan satu gelar Liga Korea 2006/2007, satu gelar Piala Korea 2007/2008, satu gelar Piala Liga 2008/2009 dan satu gelar AFC Champions League 2008/2009.