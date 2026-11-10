Dipanggil Timnas Indonesia U20, Nazriel Alfaro Siap Buktikan Diri saat Pemusatan Latihan di Turki

JawaPos.com - Gelandang muda Persib Bandung, Nazriel Alfaro Syahdan, menyambut antusias kesempatan mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U20 di Antalya, Turki, pada 8-17 November 2026.

Agenda tersebut menjadi kesempatan penting bagi pemain muda ini untuk menunjukkan kemampuannya sekaligus memperjuangkan tempat di skuad Garuda Muda.

Nazriel masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk mengikuti persiapan Timnas U20 Indonesia menuju Piala Asia U20 2027. Ia pun ingin memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin, mengingat persaingan untuk mendapatkan tempat di tim nasional tentu tidak mudah.

Motivasi Nazriel semakin besar karena pemanggilan ini datang setelah dirinya mendapatkan kesempatan bermain bersama tim senior Persib Bandung. Meski baru saja melewati jadwal pertandingan yang cukup padat, ia tetap bersemangat untuk melanjutkan aktivitas sepak bolanya bersama tim nasional.

Saat ini, para pemain Persib Bandung tengah menjalani masa libur kompetisi untuk memulihkan kondisi fisik. Namun, Nazriel tidak ingin terlalu lama bersantai. Ia memilih tetap memperhatikan kebugaran agar bisa mengikuti seluruh program latihan di Turki dalam kondisi prima.

"Persiapan dari diri sendiri menyiapkan diri agar supaya sehat, supaya bugar, jadi datang ke sana dalam keadaan kondisi yang fit," kata Nazriel.

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Sebelum bertolak ke Jakarta untuk bergabung dengan rombongan Timnas U20 Indonesia, Nazriel masih memiliki waktu untuk beristirahat di Bandung. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkumpul bersama keluarga.

Menurutnya, pemusatan latihan di Antalya selama hampir 10 hari membuatnya harus sementara waktu berjauhan dengan keluarga. Karena itu, ia ingin menikmati waktu bersama orang-orang terdekat sebelum menjalani agenda bersama Garuda Muda.