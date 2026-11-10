Dua Kemenangan Beruntun Angkat Posisi Garudayaksa FC, Manajemen Bidik Papan Atas

JawaPos.com - Garudayaksa FC mulai menunjukkan perkembangan positif dalam kiprah perdananya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Super League 2026/2027.

Tim promosi berjuluk Spirit of Garuda tersebut berhasil meraih dua kemenangan beruntun dan perlahan memperbaiki posisinya di klasemen sementara.

Dua hasil positif itu didapat Garudayaksa FC saat menghadapi PSS Sleman dan Persijap Jepara. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor, mereka sukses mengalahkan PSS dengan skor 3-1. Setelah itu, Garudayaksa kembali meraih tiga poin ketika bertandang ke markas Persijap Jepara dengan kemenangan dramatis 2-1.

Tambahan enam poin dari dua pertandingan tersebut membuat Garudayaksa FC kini menempati peringkat kesembilan klasemen sementara. Mereka telah mengumpulkan 11 poin dari sembilan pertandingan yang sudah dimainkan.

Pencapaian ini menjadi modal positif bagi Garudayaksa FC sebagai tim promosi yang sedang beradaptasi dengan persaingan di kompetisi kasta tertinggi. Konsistensi permainan dan kemampuan mengamankan poin dalam beberapa pertandingan terakhir menjadi hal penting untuk menjaga posisi mereka.

CEO Garudayaksa FC, Muhammad Reza Anugrah, menyambut baik hasil yang diraih timnya. Ia bersyukur para pemain mampu melewati dua pertandingan terakhir dengan hasil maksimal.

Menurut Reza, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kemampuan individu pemain, kerja sama antarpemain, serta kepercayaan yang terbangun antara skuad dan staf kepelatihan.

"Kami sangat bersyukur atas raihan poin penuh dalam dua pertandingan terakhir. Ini merupakan hasil dari kemampuan, kerja sama, dan kepercayaan antara pemain serta staf kepelatihan," ujar Muhammad Reza Anugrah.

Memasuki jeda kompetisi bertepatan dengan agenda FIFA Matchday, manajemen Garudayaksa FC juga memberikan waktu libur kepada seluruh pemain dan staf tim. Kesempatan tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi setelah menjalani rangkaian pertandingan yang cukup padat.

Selain beristirahat, para pemain juga mendapat kesempatan menghabiskan waktu bersama keluarga. Reza berharap momen tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi seluruh anggota tim sebelum kembali menjalani aktivitas bersama klub.

"Selama jeda kompetisi FIFA Matchday, manajemen memberikan waktu libur kepada seluruh tim agar dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan memohon doa restu untuk membawa Garudayaksa FC mencapai target yang telah disepakati," tuturnya.

Meski memberikan waktu istirahat, manajemen tetap berharap jeda kompetisi bisa dimanfaatkan secara positif untuk menjaga kesiapan fisik dan mental pemain.

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Garudayaksa FC sendiri memiliki target untuk mengakhiri musim di posisi lima hingga enam besar. Target tersebut tentu membutuhkan konsistensi, mengingat persaingan BRI Super League 2026/27 masih panjang.

Reza pun optimistis para pemain mampu menjaga performa setelah jeda kompetisi. Ia menilai skuad Garudayaksa FC memiliki pengalaman dan profesionalisme yang cukup untuk menghadapi tantangan berikutnya.