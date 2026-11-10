Prediksi Skor Filipina U17 vs Timnas Indonesia U17: Garuda Muda Siap Sikat Lawan

JawaPos.com — Timnas Indonesia U17 diprediksi mengalahkan Filipina U17 dengan skor tipis 2-1 dalam pertandingan AFC U17 Asian Cup 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 11 November 2026, pukul 15.30 WIB.

Garuda Muda berpeluang meraih hasil positif meski Filipina membawa modal kemenangan atas Kamboja U17 di Kualifikasi Piala Asia U-17.

Pertandingan Filipina U17 vs Timnas Indonesia U17 diperkirakan berlangsung ketat karena kedua kesebelasan memiliki tantangan berbeda menjelang pertemuan tersebut.

Filipina berusaha mempertahankan momentum kemenangan, sedangkan Indonesia harus menghadapi lawan yang mulai menunjukkan perkembangan dalam beberapa pertandingan terakhir.

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Filipina U17 datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Kamboja U17 dengan skor 2-1 pada 8 November 2026.

Kemenangan tersebut menjadi bekal penting bagi skuad asuhan Joan Segura sebelum menghadapi Timnas Indonesia U17.

Hasil positif itu sekaligus memberikan gambaran mengenai kemampuan Filipina dalam memanfaatkan peluang untuk mencetak gol.

Namun, kemenangan atas Kamboja belum sepenuhnya menghapus persoalan konsistensi permainan yang terlihat dalam sejumlah pertandingan sebelumnya.

Filipina sempat menelan kekalahan 2-3 ketika menghadapi Irak dalam catatan pertandingan kualifikasi terdahulu. Mereka juga hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Bhutan saat menjalani pertandingan di Aqaba, Yordania.

Dua hasil tersebut memperlihatkan persoalan berbeda yang masih perlu diselesaikan sebelum menghadapi Garuda Muda.

Pertahanan Filipina belum sepenuhnya solid, sementara efektivitas penyelesaian akhir juga menjadi perhatian setelah gagal mencetak gol menghadapi Bhutan.

Kondisi tersebut membuat Joan Segura memiliki pekerjaan penting untuk menjaga keseimbangan permainan timnya.

Filipina membutuhkan organisasi pertahanan lebih disiplin tanpa mengurangi keberanian pemain ketika membangun serangan menuju pertahanan Timnas Indonesia U17.

Timnas Indonesia U17 tetap memiliki peluang mengalahkan Filipina meskipun informasi mengenai lima pertandingan terakhir Garuda Muda belum tersedia dalam data pertandingan yang diberikan.

Keterbatasan tersebut membuat perbandingan statistik kedua kesebelasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Produktivitas gol, jumlah kebobolan, hingga konsistensi penampilan Timnas Indonesia U17 belum bisa dibandingkan secara langsung dengan catatan Filipina.

Karena itu, prediksi pertandingan lebih banyak mempertimbangkan kondisi lawan dan kemungkinan pendekatan permainan kedua kesebelasan.

Indonesia perlu mengantisipasi kepercayaan diri Filipina yang meningkat setelah berhasil menundukkan Kamboja dengan skor 2-1.

Garuda Muda juga harus menjaga konsentrasi ketika menghadapi tekanan, terutama jika lawan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.

Disiplin antarlini berpotensi menjadi faktor penting dalam menentukan jalannya pertandingan yang diperkirakan berlangsung seimbang.

Indonesia membutuhkan koordinasi pertahanan yang baik sekaligus kemampuan mengalirkan bola secara efektif untuk menciptakan peluang berbahaya.

Keberhasilan memanfaatkan ruang kosong di pertahanan Filipina dapat membuka kesempatan bagi Garuda Muda untuk mencetak gol.

Sebaliknya, kesalahan dalam mengantisipasi serangan lawan berpotensi membuat Indonesia menghadapi pertandingan yang lebih sulit.

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Dengan kondisi tersebut, Timnas Indonesia U17 tidak bisa hanya mengandalkan prediksi keunggulan di atas kertas.

Setiap peluang harus dimaksimalkan karena Filipina telah memperlihatkan kemampuan mencetak dua gol ketika menghadapi Kamboja.

Filipina U17 memiliki pengalaman mengikuti ASEAN Championship sebanyak 11 kali sejak 2002, tetapi belum pernah menembus putaran final Piala Asia U17 berdasarkan catatan yang tersedia.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang Filipina dalam mengembangkan sepak bola kelompok usia.

Dalam beberapa pertandingan terdahulu, Filipina pernah mencatat kemenangan besar dengan skor identik 7-0 atas Kepulauan Mariana Utara pada 2019 dan Macau pada 2024.

Dua hasil tersebut menunjukkan Filipina pernah memiliki kemampuan menyerang yang cukup produktif ketika menghadapi lawan tertentu.

Meski demikian, hasil pertandingan sebelumnya belum cukup untuk memastikan kekuatan Filipina ketika berhadapan dengan Timnas Indonesia U17.

Kekalahan 2-3 dari Irak dan hasil imbang 0-0 melawan Bhutan memperlihatkan performa mereka masih mengalami perubahan.

Kapten Leo Garcia menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas permainan Filipina.

Perannya berpotensi penting untuk membantu menjaga organisasi tim sekaligus mendorong rekan-rekannya tampil lebih percaya diri.

Sementara itu, statistik pertemuan langsung antara Filipina U17 dan Timnas Indonesia U17 belum tersedia dalam informasi yang diberikan.

Ketiadaan catatan head to head tersebut membuat peluang kemenangan kedua tim tidak dapat diukur berdasarkan sejarah pertemuan.

Timnas Indonesia U17 diprediksi meraih kemenangan tipis 2-1 atas Filipina dalam pertandingan yang berpotensi berlangsung sengit hingga menit akhir.

Prediksi tersebut mempertimbangkan kelemahan pertahanan Filipina, meskipun belum didukung perbandingan statistik terbaru kedua tim secara lengkap.

Filipina mempunyai modal kemenangan 2-1 atas Kamboja, tetapi pernah kebobolan tiga gol ketika menghadapi Irak.

Catatan tersebut membuka kemungkinan Garuda Muda mendapatkan kesempatan mencetak gol apabila mampu mengeksploitasi celah pertahanan lawan.

Di sisi lain, Filipina tetap berpotensi memberikan ancaman melalui serangan yang dibangun dengan lebih percaya diri.

Indonesia perlu menghindari kesalahan individual dan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan agar tidak kehilangan momentum pada situasi penting.

Pertandingan juga dapat ditentukan oleh efektivitas penyelesaian akhir ketika kedua kesebelasan memperoleh kesempatan di depan gawang.

Tim yang lebih tenang dalam memanfaatkan peluang memiliki kesempatan lebih besar untuk mengamankan kemenangan.

Garuda Muda diperkirakan mampu memberikan tekanan dan menciptakan peluang meskipun Filipina berusaha mempertahankan momentum positifnya.

Namun, kemenangan Indonesia kemungkinan tidak datang dengan mudah mengingat lawan juga mempunyai motivasi besar untuk melanjutkan tren kemenangan.