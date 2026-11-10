Pemusatan Latihan Timnas Indonesia di Bali jadi Ajang Seleksi

JawaPos.com - Pelatih Tim Nasional Indonesia John Herdman memulai pemusatan latihan (TC) di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, yang sekaligus sebagai ajang seleksi para pemain.

“Ini untuk melihat siapa yang siap, tetapi juga mungkin mengeliminasi nama pemain yang sudah lama kami pantau,” kata John Herdman di sela TC di Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa.

Sebanyak 22 orang pemain yang dipanggil mengikuti TC selama sekitar satu pekan di Bali sebagai bagian persiapan menuju Kualifikasi Piala Dunia 2030.

Pelatih asal Inggris itu mengaku awal latihan akan memberikan materi yang ringan kemudian bertahap akan ditingkatkan intensitasnya untuk menjaga stamina pemain.

Adapun fokus dalam TC tersebut yaitu memperkuat kedalaman pemain, meningkatkan kualitas permainan dan membangun tim yang lebih solid.

“TC ini akan memberi kami kesempatan untuk bekerja satu lawan satu dengan pemain dalam kelompok kecil, sehingga kami bisa merasakan ketajaman taktik dan teknik mereka,” imbuhnya.

Ada beberapa nama baru yang dipanggil mengikuti TC di Bali di antaranya pemain Dewa United Taisei Marukawa dan Alta Ballah, kemudian Mees Hilgers (Heerenveen/Belanda), Noah Adnan (Loudoun United/Amerika Serikat), hingga Adrian Wibowo (Los Angeles FC).

Beberapa pemain Indonesia lainnya dari klub yang berlaga di Super League Indonesia juga bergabung dalam TC di Bali.

“Para pemain ini sedang dalam performa bagus, dan menurut saya beberapa pemain dari liga lokal telah menunjukkan musim ini bahwa mereka layak dilihat,” ucapnya.

John Herdman memanfaatkan periode FIFA Matchday November 2026 dengan menggelar program latihan selama satu pekan di Pulau Dewata.

Pemusatan latihan yang dijadwalkan berlangsung pada 17 November 2026 diadakan setelah agenda pertandingan yang sebelumnya direncanakan di kawasan Timur Tengah dialihkan menyusul penundaan Piala Asia 2027 dan situasi regional di kawasan tersebut.

Berikut daftar 22 pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan di Bali berdasarkan data PSSI:

Penjaga Gawang:

Nadeo Argawinata - Persija Jakarta

Reza Arya - Persebaya Surabaya

Belakang:

Mees Hilgers - SC Heerenveen

Alfarezzi Buffon - Dewa United FC

Altah Ballah - Dewa United FC

Dion Markx - Persita Tangerang

Dony Tri Pamungkas - Persija Jakarta

Noah Adnan - Loudoun United Amerika Serikat

Rizky Ridho - Persija Jakarta

Shayne Pattynama - Persija Jakarta

Tim Geypens - Bali United

Tengah:

Egy Maulana Vikri - Dewa United

Ivar Jenner - Dewa United

Rayhan Hannan - Persija Jakarta

Taisei Marukawa - Dewa United

Zanadin Fariz - Persik Kediri