Pemusatan Latihan Timnas Indonesia di Bali jadi Ajang Seleksi
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Tim Nasional Indonesia John Herdman memulai pemusatan latihan (TC) di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, yang sekaligus sebagai ajang seleksi para pemain.
“Ini untuk melihat siapa yang siap, tetapi juga mungkin mengeliminasi nama pemain yang sudah lama kami pantau,” kata John Herdman di sela TC di Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa.
Sebanyak 22 orang pemain yang dipanggil mengikuti TC selama sekitar satu pekan di Bali sebagai bagian persiapan menuju Kualifikasi Piala Dunia 2030.
Pelatih asal Inggris itu mengaku awal latihan akan memberikan materi yang ringan kemudian bertahap akan ditingkatkan intensitasnya untuk menjaga stamina pemain.
Adapun fokus dalam TC tersebut yaitu memperkuat kedalaman pemain, meningkatkan kualitas permainan dan membangun tim yang lebih solid.
“TC ini akan memberi kami kesempatan untuk bekerja satu lawan satu dengan pemain dalam kelompok kecil, sehingga kami bisa merasakan ketajaman taktik dan teknik mereka,” imbuhnya.
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Ada beberapa nama baru yang dipanggil mengikuti TC di Bali di antaranya pemain Dewa United Taisei Marukawa dan Alta Ballah, kemudian Mees Hilgers (Heerenveen/Belanda), Noah Adnan (Loudoun United/Amerika Serikat), hingga Adrian Wibowo (Los Angeles FC).
Beberapa pemain Indonesia lainnya dari klub yang berlaga di Super League Indonesia juga bergabung dalam TC di Bali.
“Para pemain ini sedang dalam performa bagus, dan menurut saya beberapa pemain dari liga lokal telah menunjukkan musim ini bahwa mereka layak dilihat,” ucapnya.
John Herdman memanfaatkan periode FIFA Matchday November 2026 dengan menggelar program latihan selama satu pekan di Pulau Dewata.
Pemusatan latihan yang dijadwalkan berlangsung pada 17 November 2026 diadakan setelah agenda pertandingan yang sebelumnya direncanakan di kawasan Timur Tengah dialihkan menyusul penundaan Piala Asia 2027 dan situasi regional di kawasan tersebut.
Berikut daftar 22 pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan di Bali berdasarkan data PSSI:
Penjaga Gawang:
Nadeo Argawinata - Persija Jakarta
Reza Arya - Persebaya Surabaya
Belakang:
Mees Hilgers - SC Heerenveen
Alfarezzi Buffon - Dewa United FC
Altah Ballah - Dewa United FC
Dion Markx - Persita Tangerang
Dony Tri Pamungkas - Persija Jakarta
Noah Adnan - Loudoun United Amerika Serikat
Rizky Ridho - Persija Jakarta
Shayne Pattynama - Persija Jakarta
Tim Geypens - Bali United
Tengah:
Egy Maulana Vikri - Dewa United
Ivar Jenner - Dewa United
Rayhan Hannan - Persija Jakarta
Taisei Marukawa - Dewa United
Zanadin Fariz - Persik Kediri
Depan:
Adrian Wibowo - Los Angeles FC
Arlyansyah Abdulmanan - Persija Jakarta
Jens Raven - Bali United
Luke Vickery - MacArthur FC
Rafael Struick - Dewa United
Ragnar Oratmangoen - Persib Bandung
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