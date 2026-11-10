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Penulis: Antara
Rabu, 11 November 2026 | 02.07 WIB

Pemusatan Latihan Timnas Indonesia di Bali jadi Ajang Seleksi

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Tim Nasional Indonesia John Herdman memulai pemusatan latihan (TC) di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, yang sekaligus sebagai ajang seleksi para pemain.

“Ini untuk melihat siapa yang siap, tetapi juga mungkin mengeliminasi nama pemain yang sudah lama kami pantau,” kata John Herdman di sela TC di Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa.

Sebanyak 22 orang pemain yang dipanggil mengikuti TC selama sekitar satu pekan di Bali sebagai bagian persiapan menuju Kualifikasi Piala Dunia 2030.

Pelatih asal Inggris itu mengaku awal latihan akan memberikan materi yang ringan kemudian bertahap akan ditingkatkan intensitasnya untuk menjaga stamina pemain.

Adapun fokus dalam TC tersebut yaitu memperkuat kedalaman pemain, meningkatkan kualitas permainan dan membangun tim yang lebih solid.

“TC ini akan memberi kami kesempatan untuk bekerja satu lawan satu dengan pemain dalam kelompok kecil, sehingga kami bisa merasakan ketajaman taktik dan teknik mereka,” imbuhnya.

Ada beberapa nama baru yang dipanggil mengikuti TC di Bali di antaranya pemain Dewa United Taisei Marukawa dan Alta Ballah, kemudian Mees Hilgers (Heerenveen/Belanda), Noah Adnan (Loudoun United/Amerika Serikat), hingga Adrian Wibowo (Los Angeles FC).

Beberapa pemain Indonesia lainnya dari klub yang berlaga di Super League Indonesia juga bergabung dalam TC di Bali.

“Para pemain ini sedang dalam performa bagus, dan menurut saya beberapa pemain dari liga lokal telah menunjukkan musim ini bahwa mereka layak dilihat,” ucapnya.

Editor: Banu Adikara
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