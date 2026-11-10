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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 11 November 2026 | 02.07 WIB

Ramadhan Sananta Belum Buktikan Ketajaman di Persebaya Surabaya, Penyelesaian Akhir Jadi Masalah

Penyerang Persebaya Surabaya, Ramadhan Sananta, belum tampil trengginas. (Persebaya Surabaya) - Image

Penyerang Persebaya Surabaya, Ramadhan Sananta, belum tampil trengginas. (Persebaya Surabaya)

JawaPos.com - Ramadhan Sananta belum membuktikan ketajamannya di Persebaya Surabaya. Dia masih mengoleksi satu gol yang dicetaknya pada laga melawan Kendal Tornado di I League Cup 2026/2027.

Ketajaman Ramadhan Sananta menjadi sorotan saat laga kekalahan melawan Persija. Dia menjadi andalan Bernardo Tavares untuk menjebol gawang tim tuan rumah.

Di laga itu, Ramadhan Sananta sebenarnya bukan tanpa peluang. Secara statistik permainan, dia bermain cukup tajam di lini depan dan gagal mencetak gol.

Melansir I League, pemain 23 tahun tersebut melepaskan tiga tendangan ke arah gawang. Ramadhan juga melepaskan satu tendangan yang tidak mengarah ke gawang.

Sananta memiliki semua potensi untuk menunjukkan ketajamannya sebagai penyerang. Dia memiliki kecepatan dan juga tinggi badan 1,82 meter yang membuatnya bisa memenangkan bola udara.

Sayangnya, Sananta tidak cukup baik dalam melakukan penyelesaian akhir di beberapa laga terakhirnya. Hal itu terlihat di laga melawan Persija, saat dia membuang peluang sia-sia.

Salah satu momennya terjadi pada menit ke-19, ketika Rivera memberikan umpan terobosan kepada Sananta. Saat berhadapan dengan Nadeo Argawinata, penyerang asal Riau itu terlihat kurang tenang dalam penyelesaian akhir dan peluang mencetak gol langsung hilang.

Jika masalah penyelesaian akhir bisa diatasi Sananta, bukan tidak mungkin dia akan kembali menampilkan performa terbaiknya seperti di PSM Makassar. Terbukti, dia mampu mencetak 11 gol di musim 2022/2023 dan membawa mantan timnya itu menjadi juara.

Setelah jeda internasional, Persebaya akan menghadapi Java United pada 21 November. Apakah performa Ramadhan Sananta kembali membaik dan mencetak gol pertamanya di Super League musim ini? Patut ditunggu.

Editor: Edi Yulianto
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