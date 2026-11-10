Stoper Langganan Masuk Best XI of the Week, Ada Pemain Andalan Madura United

Pemain Madura United, Jorge Ambrosio Mendonca, terpilih masuk Best XI of the Week Super League 2026/2027. (I.League)
JawaPos.com - Jorge Ambrosio Mendonca kembali terpilih menjadi Best XI of the Week Super League 2026/2027.
Capaian itu tak lepas dari kemenangan Madura United, 3-0, lawan Arema FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11).
Stoper berusia 31 tahun itu bukan sebatas membantu pertahanan hingga bisa catatkan clean sheet pada pekan kesembilan Super League musim ini.
Namun, dia juga berperan sebagai pencetak gol pembuka atas pesta tiga gol tanpa balas di laga bertajuk Derbi Jawa Timur itu.
Mendonca mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45. Dia sukses menyundul bola dengan sempurna usai menerima umpan matang Kapten Madura United, Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha via skema tendangan pojok.
Setelah gol pemecah kebuntuan itu tercipta, berselang dua menit, Dimitar Mitkov juga mengoyak gawang yang dikawal Muhammad Adi Satryo. Terakhir, Gali Freitas yang menutup pesta gol pada menit 90+2.
Kontribusi besar tersebut menobatkan Mendonca sebagai stoper di Best XI of the Week di laga pekan kesembilan bersama dengan dua pemain belakang Isenmulang Kalteng FC Andi Ramdani dan Leonardo Silva Lelis.
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Prestasi tersebut tercatat sudah yang ketiga, yang didapatkan Mendonca. Bek berkebangsaan Brasil ini sebelumnya juga masuk pada pekan kedelapan saat Madura United menundukkan PSM Makassar 1-0.
Kemudian, pada pekan ketiga ketika Madura United mengalahkan PSIM Yogyakarta 2-1. Pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9), Mendonca mencetak gol penyama kedudukan pada menit 71.
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Jawa Pos
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