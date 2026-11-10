Profil Noah Adnan, Pemain Keturunan AS yang Dipanggil John Herdman ke TC Timnas Indonesia

JawaPos.com - Nama Noah Adnan menjadi sorotan setelah dipanggil John Herdman ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali. Berikut profil bek keturunan Amerika Serikat tersebut.

PSSI akhirnya merilis daftar pemain pilihan Herdman untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di Bali pada 9-17 November 2026. Juru taktik asal Inggris itu menetapkan 22 pemain untuk bergabung dalam agenda tersebut.

Dari 22 pemain yang dipanggil, nama Noah Adnan menjadi sorotan. Pasalnya, ia belum menyandang status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi telah mendapat panggilan ke TC skuad Garuda.

Kehadiran Noah Adnan menjadi sinyal bahwa PSSI akan melakukan proses naturalisasi terhadap bek berusia 24 tahun tersebut.

Lantas, siapa Noah Adnan?

Profil Noah Adnan

Noah Adnan lahir di Maryland, Amerika Serikat, pada 21 Januari 2004. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu saat ini membela Loudoun United, klub kasta kedua Liga Amerika Serikat.

Meski lahir di Amerika Serikat, pemain berpostur 187 sentimeter itu memiliki garis keturunan Indonesia. Darah Indonesia Noah Adnan diketahui berasal dari sang ayah, sedangkan ibunda tercintanya berasal dari Amerika Serikat.

Dengan begitu, tak heran jika Herdman memanggil Noah Adnan dalam TC Timnas Indonesia kali ini. Mengingat, sang pemain memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah.

Menukil laman Transfermarkt, sepanjang kariernya, Noah Adnan bermain untuk klub Amerika Serikat. Ia meniti kariernya bersama Bethesda-Olney sebelum akhirnya pindah ke Stanford Cardinal pada Agustus 2020.

Noah Adnan memperkuat Stanford Cardinal cukup lama. Bek berusia 24 tahun itu baru meninggalkan klub tersebut pada Agustus 2025 untuk bergabung dengan FC Cincinnati 2, klub yang berlaga di kasta ketiga Liga Amerika Serikat.

Penampilan Noah Adnan bersama FC Cincinnati 2 terbilang apik. Pemain keturunan Indonesia itu mencatatkan 30 penampilan dengan kontribusi satu gol.

Performa apiknya bersama FC Cincinnati 2 membuat Noah Adnan dilirik oleh Loudoun United. Ia pun kemudian bergabung dengan klub kasta kedua Liga Amerika Serikat tersebut pada Januari 2026.

Noah Adnan langsung menjadi andalan Loudoun United. Ia mencatatkan 33 penampilan di semua kompetisi dengan total 2.360 menit bermain.

Penampilan solidnya bersama Loudoun United itulah yang kemungkinan menarik perhatian tim kepelatihan Timnas Indonesia. Kini, Herdman dapat memantau secara langsung Noah Adnan untuk menilai kualitas sang pemain.

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Bukan Satu-satunya Pemain Non-WNI di TC Timnas Indonesia

Noah Adnan bukan pemain asing satu-satunya yang dipanggil Herdman ke TC Timnas kali ini. Ada pula Taisei Marukawa, bedanya winger asal Jepang milik Dewa United itu tengah menjalani proses naturalisasi.

Menurut Exco PSSI sekaligus Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, pemanggilan Marukawa merupakan keinginan langsung dari Herdman. Juru taktik asal Inggris itu ingin melihat bagaimana permainan Marukawa dan membantu proses adaptasinya bersama Timnas.