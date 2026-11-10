Prediksi Filipina U-17 vs Indonesia U-17 di Kualifikasi AFC U-17 Asian Cup 2027: Garuda Muda Waspada

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Filipina U-17 dalam lanjutan kualifikasi AFC U-17 Asian Cup 2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 11 November 2026, pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk meraih hasil positif dalam persaingan menuju putaran final Piala Asia U-17 2027. Filipina U-17 memiliki modal kemenangan pada pertandingan sebelumnya, sedangkan Indonesia U-17 masih belum memiliki catatan performa terbaru yang dapat dijadikan bahan perbandingan dalam data pertandingan yang tersedia.

Filipina U-17 datang dengan kepercayaan diri setelah berhasil mengalahkan Kamboja U-17 dengan skor 2-1 pada 8 November 2026. Kemenangan tersebut menjadi tambahan motivasi bagi tim berjuluk The Young Azkals sebelum menghadapi Indonesia.

Meski demikian, perjalanan Filipina dalam sejumlah pertandingan sebelumnya belum sepenuhnya konsisten. Mereka pernah menelan kekalahan tipis 2-3 dari Irak dan bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Bhutan dalam rangkaian pertandingan kualifikasi di Aqaba, Yordania.

Hasil tersebut memperlihatkan masih adanya sejumlah aspek yang perlu dibenahi oleh Filipina. Salah satunya adalah efektivitas dalam membangun serangan dan memanfaatkan peluang di depan gawang.

Ketika menghadapi Bhutan, Filipina tidak mampu mencetak gol meskipun memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil lebih baik. Sementara saat berjumpa Irak, lini pertahanan mereka harus bekerja keras setelah kebobolan tiga gol.

Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Joan Segura. Timnya perlu memperbaiki koordinasi antarpemain, terutama ketika menghadapi tekanan dari lawan yang memiliki kecepatan dalam membangun serangan.

Kapten Leo Garcia menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi Filipina. Kreativitas di lini depan akan menjadi faktor penting apabila mereka ingin kembali mendapatkan hasil maksimal.

Di sisi lain, Indonesia U-17 datang dengan tantangan tersendiri. Belum tersedianya informasi mengenai lima pertandingan terakhir membuat gambaran performa Garuda Muda sulit dibandingkan secara langsung dengan calon lawannya.

Statistik produktivitas gol, jumlah kebobolan, hingga catatan pertandingan terbaru Indonesia juga belum dapat dijadikan dasar untuk menentukan keunggulan salah satu tim.

Meski begitu, keterbatasan informasi tersebut tidak lantas membuat Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pertandingan sepak bola kelompok umur kerap menghadirkan dinamika berbeda, sehingga kondisi di lapangan akan sangat menentukan hasil akhir.

Indonesia tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan kepada Filipina. Kunci permainan Garuda Muda terletak pada kemampuan menjaga organisasi pertahanan, membangun serangan dengan efektif, serta memaksimalkan setiap kesempatan yang didapatkan.

Sementara itu, Filipina tentu ingin melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Kamboja. Mereka berpeluang tampil lebih percaya diri, tetapi catatan kebobolan ketika menghadapi Irak dan kegagalan mencetak gol melawan Bhutan menunjukkan masih ada celah yang bisa dimanfaatkan Indonesia.

Dari catatan pertemuan, belum tersedia informasi head to head yang cukup untuk menggambarkan dominasi salah satu tim atas tim lainnya. Karena itu, pertandingan mendatang bisa menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk menunjukkan perkembangan masing-masing.

Filipina memang memiliki keuntungan dari hasil pertandingan terakhir yang tersedia. Namun, Indonesia tetap berpotensi menyulitkan tuan rumah apabila mampu bermain disiplin sejak awal pertandingan.

Pertandingan diperkirakan berjalan cukup ketat. Kedua tim kemungkinan akan berhati-hati dalam membangun serangan karena hasil pertandingan ini memiliki arti penting dalam perjalanan mereka di kualifikasi AFC U-17 Asian Cup 2027.

Dengan mempertimbangkan catatan pertandingan Filipina dan keterbatasan statistik terbaru Indonesia, duel kedua negara berpeluang berakhir tanpa pemenang.