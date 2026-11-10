FIFA Matchday, Manajemen Garudayaksa FC Liburkan Skuad

JawaPos.com - CEO Garudayaksa FC, Muhammad Reza Anugrah, memberikan waktu libur untuk skuad tim di momen FIFA Match Day bulan November, setelah mereka menutup jeda kompetisi dengan kemenangan tandang 2-1 atas tuan rumah Persijap Jepara pada Sabtu lalu dalam pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Sebelum itu, Garudayaksa juga meraih hasil positif saat mereka menaklukkan tim tamu PSS Sleman dengan skor 3-1 di laga kandang. Dua kemenangan ini menempatkan tim promosi ini menempati peringkat ke-10 dengan 11 poin.

"Kami sangat bersyukur atas raihan poin penuh dalam dua pertandingan terakhir. Ini merupakan hasil dari kemampuan, kerja sama, dan kepercayaan antara pemain serta staf kepelatihan," ujar Reza, dikutip dari laman resmi I.League, Selasa.

"Selama jeda kompetisi FIFA Matchday, manajemen memberikan waktu libur kepada seluruh tim agar dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan memohon doa restu untuk membawa Garudayaksa FC mencapai target yang telah disepakati," tambah dia.

Reza menegaskan bahwa jeda kompetisi ini diharapkan tetap memberi dampak produktif bagi kesiapan fisik maupun mental para pemain menjelang laga-laga berikutnya, guna menjaga asa finis di posisi lima hingga enam besar.

"Kami berharap waktu jeda ini tetap menjadi momentum produktif untuk menjaga tren positif dan meningkatkan performa tim ke depannya. Saya percaya seluruh pemain Garudayaksa FC adalah atlet profesional dengan jam terbang tinggi," pungkas dia.

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Adapun, Garudayaksa dijadwalkan menjalani tiga laga di 10 hari terakhir bulan November, dimulai dari laga pekan kesepuluh Super League melawan Madura United pada 20 November.

Setelah laga ini, tim asuhan Milos Joksic ini akan memainkan laga perdana di kompetisi I.League Cup saat melawan PSS Sleman pada 24 November.