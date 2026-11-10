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Penulis: Edi Yulianto
Rabu, 11 November 2026 | 00.10 WIB

Bomber Persija Ivan Mamut Beberkan Rahasia di Balik Gol Pengujung Laga

Striker Persija Jakarta Ivan Mamut ungkap alasan di balik gol Macan Kemayoran di pengujung laga. (I.League) - Image

Striker Persija Jakarta Ivan Mamut ungkap alasan di balik gol Macan Kemayoran di pengujung laga. (I.League)

JawaPos.com - Menjaga fokus hingga detik terakhir menjadi salah satu kunci Ivan Mamut dalam memburu gol bersama Persija Jakarta. Penyerang asal Kroasia tersebut kembali menunjukkan ketajamannya ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir, kali ini saat Macan Kemayoran berhadapan dengan Persebaya Surabaya.

Dalam pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027, Ivan menjadi penentu kemenangan Persija. Gol yang dicetaknya pada menit ke-89 memastikan tim ibu kota mengamankan tiga poin setelah melewati duel ketat di Jakarta International Stadium.

Padahal, peluang untuk mencatatkan namanya di papan skor sudah hadir sejak paruh pertama. Berstatus sebagai starter, Ivan beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk mengancam gawang lawan. Namun, penyelesaian akhirnya belum mampu menghasilkan gol.

Kesabarannya akhirnya terbayar menjelang pertandingan berakhir. Berawal dari upaya tembakannya yang berhasil ditepis penjaga gawang Persebaya, Ivan dengan sigap menyambar bola pantul untuk mengubah kedudukan menjadi 1-0.

Bagi seorang penyerang, mencetak gol tentu menjadi kepuasan tersendiri. Terlebih, kontribusi tersebut berujung pada kemenangan tim yang dibelanya.

“Saya mencetak gol dan kami menang. Hal itu menjadi momen istimewa bagi saya karena saya seorang penyerang. Saya sangat menyukai momen ketika bisa mencetak gol dan membawa klub meraih kemenangan,” kata Ivan.

Menariknya, gol ke gawang Persebaya bukan kali pertama Ivan menentukan hasil pertandingan melalui kontribusi pada menit-menit akhir. Sebelumnya, ia juga mencatatkan dua gol pada menit 90+2.

Momen pertama terjadi ketika Persija berhadapan dengan Persib pada pekan kedua. Kala itu, sundulan Ivan menjadi gol penentu kemenangan Macan Kemayoran. Sementara itu, gol keduanya pada masa pengujung pertandingan tercipta saat Persija menghadapi Arema FC pada pekan kelima.

Rangkaian tersebut membuat catatan gol Ivan memiliki pola yang menarik. Meski demikian, pemain berusia 29 tahun itu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa secara khusus. Ia justru menilai konsistensi dalam berjuang sepanjang pertandingan menjadi faktor penting di balik gol-gol tersebut.

Editor: Edi Yulianto
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Sumber: ileague.id
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