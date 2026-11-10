Koleksi 450 Menit! Statistik Reza Arya di Persebaya Surabaya Berbuah Panggilan Timnas Indonesia

Penjaga gawang Persebaya Surabaya, Reza Arya, mendapat panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali pada 9–17 November 2026 setelah mencatatkan 450 menit bermain bersama Green Force. (Instagram @rezaaryapratama30)

JawaPos.com — Penampilan konsisten Reza Arya bersama Persebaya Surabaya berbuah panggilan Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali pada 9–17 November 2026.

Kiper Green Force tersebut masuk daftar 22 pemain pilihan John Herdman setelah mencatatkan 450 menit bermain, tujuh penyelamatan, dan akurasi umpan mencapai 90 persen dalam lima pertandingan.

Pemanggilan ini menjadi kesempatan penting bagi Reza Arya untuk menunjukkan kualitasnya di level internasional.

Apalagi, penjaga gawang Persebaya Surabaya tersebut harus bersaing dengan Nadeo Argawinata yang juga mendapat kepercayaan dari pelatih Timnas Indonesia.

Reza Arya menjadi satu-satunya pemain Persebaya Surabaya dalam daftar 22 nama yang dipanggil John Herdman.

Kepercayaan tersebut sekaligus memberikan pengakuan terhadap kontribusinya dalam menjaga pertahanan Green Force sepanjang awal musim Super League 2026/2027.

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Bagaimana Statistik Reza Arya Bersama Persebaya Surabaya? Catatan 450 menit bermain menjadi salah satu indikator kepercayaan yang diperoleh Reza Arya bersama Persebaya Surabaya musim ini.

Dari lima pertandingan yang dijalaninya, penjaga gawang tersebut selalu tampil sebagai starter dan menyelesaikan seluruh pertandingan tanpa digantikan.

Artinya, Reza Arya memiliki rata-rata waktu bermain mencapai 90 menit dalam setiap penampilan bersama Green Force.

Konsistensi tersebut memberikan gambaran mengenai perannya sebagai salah satu pilihan di bawah mistar gawang Persebaya Surabaya.

Selama lima pertandingan tersebut, Reza Arya mencatatkan tujuh penyelamatan dengan total lima gol bersarang ke gawangnya. Statistik itu menghasilkan rata-rata 1,4 penyelamatan dan satu gol kebobolan dalam setiap pertandingan.

Meski belum berhasil membukukan clean sheet, catatan kebobolannya tetap perlu dilihat bersama kontribusi individual lainnya.

Sebab, kualitas penjaga gawang tidak hanya ditentukan jumlah pertandingan tanpa kebobolan, tetapi juga kemampuan membaca permainan dan mengambil keputusan.

Salah satu catatan menarik adalah tidak adanya kesalahan Reza Arya yang secara langsung menghasilkan tembakan lawan.

Dari lima penampilannya, kiper Persebaya Surabaya tersebut juga tidak mencatatkan kesalahan yang berujung gol bunuh diri.

Catatan itu memperlihatkan kemampuannya menghindari kesalahan fatal ketika mendapat tanggung jawab menjaga gawang Green Force.

Stabilitas pengambilan keputusan menjadi modal penting bagi seorang penjaga gawang yang ingin bersaing mendapatkan tempat di Timnas Indonesia.

Akurasi Umpan 90 Persen, Modal Penting untuk Permainan Modern Kemampuan distribusi bola menjadi aspek lain yang menonjol dari penampilan Reza Arya bersama Persebaya Surabaya.

Berdasarkan statistik lima pertandingan, penjaga gawang tersebut mencatatkan 47 umpan akurat dengan tingkat keberhasilan mencapai 90 persen.

Persentase tersebut menunjukkan Reza Arya cukup efektif ketika terlibat dalam proses penguasaan bola tim.

Kemampuannya mengalirkan bola secara akurat dapat membantu Persebaya Surabaya membangun serangan dari lini pertahanan.

Dalam sepak bola modern, penjaga gawang tidak lagi hanya bertugas menghentikan tembakan pemain lawan.

Mereka juga dituntut memiliki kemampuan distribusi untuk mendukung proses pembangunan serangan sekaligus menghadapi tekanan lawan.

Reza Arya turut mencatatkan empat umpan panjang akurat dengan tingkat keberhasilan mencapai 57 persen. Statistik tersebut memperlihatkan adanya variasi distribusi bola, meskipun jumlah percobaannya masih relatif terbatas.

Selain itu, Reza Arya membukukan satu umpan akurat menuju sepertiga akhir lapangan selama memperkuat Green Force.

Kontribusi tersebut menunjukkan keterlibatannya dalam mengalirkan bola ke area yang lebih dekat dengan pertahanan lawan.

Akurasi umpan 90 persen menjadi bekal menarik ketika Reza Arya mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Namun, kemampuan tersebut tetap harus diuji dalam intensitas latihan dan tuntutan taktik yang diterapkan John Herdman.

Catatkan 17 Recoveries dan Tanpa Kartu, Seberapa Solid Reza Arya? Selain distribusi bola, Reza Arya menunjukkan kontribusi melalui 17 recoveries atau keberhasilan menguasai kembali bola sepanjang lima pertandingan.

Jumlah tersebut setara dengan rata-rata 3,4 recoveries setiap kali dirinya tampil bersama Persebaya Surabaya.

Statistik ini menjadi indikator keterlibatannya dalam mengamankan bola dan membantu tim mempertahankan penguasaan.

Bagi penjaga gawang, kemampuan mengantisipasi situasi serta mengambil posisi yang tepat merupakan bagian penting dari tugas pertahanan.

Menariknya, Reza Arya juga mencatatkan nol kegagalan mengamankan umpan silang berdasarkan parameter crosses not claimed.

Catatan tersebut memberikan gambaran positif, meskipun belum cukup untuk menilai keseluruhan kemampuannya menghadapi bola-bola udara.

Dari aspek duel, Reza Arya membukukan tingkat kemenangan 100 persen dengan satu duel berhasil dimenangi.

Jumlah sampelnya memang kecil, sehingga persentase tersebut belum dapat dijadikan ukuran menyeluruh mengenai keunggulan fisiknya.

Kedisiplinan turut menjadi nilai positif karena Reza Arya belum menerima kartu kuning maupun kartu merah. Dalam lima pertandingan, penjaga gawang Persebaya Surabaya tersebut juga tidak mencatatkan pelanggaran.

Kombinasi statistik tersebut memberikan gambaran mengenai karakter permainan Reza Arya yang relatif terkontrol.

Meski demikian, pemanggilannya ke Timnas Indonesia tetap menjadi kesempatan pembuktian, bukan jaminan mendapatkan posisi utama.

Bersaing dengan Nadeo Argawinata, Reza Arya Siap Jalani TC Timnas Indonesia Reza Arya akan bersaing dengan Nadeo Argawinata dalam kelompok penjaga gawang Timnas Indonesia selama pemusatan latihan di Bali.

Keduanya menjadi dua nama yang dipilih John Herdman untuk mengikuti program persiapan pada periode FIFA Matchday November 2026.

TC tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan persiapan Timnas Indonesia menuju Kualifikasi Piala Dunia 2030.

Program latihan juga diarahkan untuk memperkuat kedalaman skuad, meningkatkan kualitas permainan, dan membangun kerja sama antarpemain.

John Herdman memadukan pemain kompetisi domestik dengan sejumlah nama yang berkarier di luar negeri.

Mees Hilgers, Noah Adnan, Adrian Wibowo, dan Luke Vickery termasuk dalam kelompok pemain luar negeri yang mendapatkan panggilan.

Nama Taisei Marukawa juga menjadi perhatian karena untuk pertama kalinya memperoleh kesempatan bergabung dengan Timnas Indonesia.

Pemain Dewa United tersebut masuk dalam kelompok gelandang bersama Egy Maulana Vikri, Ivar Jenner, Rayhan Hannan, dan Zanadin Fariz.

Bagi Reza Arya, pemusatan latihan ini membuka kesempatan memperlihatkan kualitasnya secara langsung kepada staf pelatih.

Statistik 450 menit bermain, akurasi umpan 90 persen, dan 17 recoveries menjadi modal awal untuk menghadapi persaingan tersebut.

Pemanggilan ini sekaligus menjadi kabar positif bagi Persebaya Surabaya yang kembali mengirimkan wakilnya ke Timnas Indonesia.