Koleksi 450 Menit! Statistik Reza Arya di Persebaya Surabaya Berbuah Panggilan Timnas Indonesia

Penjaga gawang Persebaya Surabaya, Reza Arya, mendapat panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali pada 9–17 November 2026 setelah mencatatkan 450 menit bermain bersama Green Force. (Instagram @rezaaryapratama30)

JawaPos.com — Penampilan konsisten Reza Arya bersama Persebaya Surabaya berbuah panggilan Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali pada 9–17 November 2026.

Kiper Green Force tersebut masuk daftar 22 pemain pilihan John Herdman setelah mencatatkan 450 menit bermain, tujuh penyelamatan, dan akurasi umpan mencapai 90 persen dalam lima pertandingan.

Pemanggilan ini menjadi kesempatan penting bagi Reza Arya untuk menunjukkan kualitasnya di level internasional.

Apalagi, penjaga gawang Persebaya Surabaya tersebut harus bersaing dengan Nadeo Argawinata yang juga mendapat kepercayaan dari pelatih Timnas Indonesia.

Reza Arya menjadi satu-satunya pemain Persebaya Surabaya dalam daftar 22 nama yang dipanggil John Herdman.

Kepercayaan tersebut sekaligus memberikan pengakuan terhadap kontribusinya dalam menjaga pertahanan Green Force sepanjang awal musim Super League 2026/2027.

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Bagaimana Statistik Reza Arya Bersama Persebaya Surabaya? Catatan 450 menit bermain menjadi salah satu indikator kepercayaan yang diperoleh Reza Arya bersama Persebaya Surabaya musim ini.