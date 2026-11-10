Daftar 22 Pemain Timnas Indonesia untuk TC di Bali: Ada Noah Adnan hingga Alta Ballah

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, resmi memanggil 22 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali. Juru taktik asal Inggris memanggil cukup banyak wajah baru seperti Noah Adnan, Taisei Marukawa, hingga Alta Ballah.

Timnas Indonesia absen dalam agenda FIFA Matchday November 2026 setelah batal menghadapi Yordania. Sebagai gantinya, skuad Garuda hanya menjalani TC di Bali yang berlangsung hingga 17 November 2026.

Berhubung tidak memainkan laga uji coba internasional, Herdman memberikan kesempatan kepada pemain yang jarang bahkan tidak pernah dipanggil ke TC Timnas Indonesia senior. Dari 22 nama yang dipanggil, sorotan tertuju pada Noah Adnan.

Noah Adnan merupakan pemain keturunan Amerika Serikat-Indonesia. Noah memiliki darah keturunan dari sang Ayah yang merupakan warga Jakarta. Sementara, sang Ibunda merupakan warga Amerika Serikat.

Noah Adnan berkarier di Loudoun United FC yang berkompetisi di kasta kedua Liga Amerika Serikat. Pemain berusia 24 tahun itu berposisi sebagai bek dengan postur mumpuni 187 cm.

Kemudian nama lain yang menyita perhatian adalah Taisei Marukawa. Gelandang asing Dewa United berkesempatan berlatih bersama skuad Garuda meski belum resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

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Seperti diketahui, Marukawa saat ini sedang menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Pemain asal Jepang itu mengambil langkah tersebut setelah lima tahun berkarier di Indonesia.

Selain itu, terdapat pula nama Alta Ballah dalam daftar 22 pemain yang dipanggil Herdman. Dipanggilnya pemain Dewa United itu cukup menarik perhatian mengingat sebelumnya ia mendapat kesempatan untuk membela Timnas Liberia di jeda internasional November ini.

Namun, panggilan tersebut diabaikan oleh Alta Ballah. Kini, namanya langsung dipanggil oleh Herdman untuk bergabung dalam TC Timnas Indonesia di Bali.

Herdman memanggil mayoritas pemain yang berkarier di Super League. Dari 22 pemain, hanya empat nama yang berkarier di luar negeri yakni Noah Adnan, Mees Hilgers, Adrian Wibowo, dan Luke Vickery.

Persija Jakarta dan Dewa United menjadi klub penyumbang pemain terbanyak ke Timnas Indonesia. Keduanya sama-sama mengirim enam pemain.

Persija mengirim Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Rayhan Hannan, Dony Tri Pamungkas, dan Arlyansyah Abdulmanan. Sementara Dewa United melepas Alfharezzi Buffon, Alta Ballah, Egy Maulana Vikri, Ivar Jenner, Taisei Marukawa, dan Rafael Struick.

Berikut Daftar 22 Pemain Timnas Indonesia untuk TC di Bali

Kiper

Nadeo Argawinata

Reza Arya Pratama

Belakang

Mees Hilgers

Alfharezzi Buffon

Alta Ballah

Dion Markx

Dony Tri Pamungkas

Noah Adnan

Rizky Ridho

Shayne Pattynama

Tim Geypens

Tengah

Egy Maulana Vikri

Ivar Jenner

Rayhan Hannan

Taisei Marukawa

Zanadin Fariz

Depan

Adrian Wibowo

Arlyansyah Abdulmanan

Jens Raven

Luke Vickery

Rafael Struick