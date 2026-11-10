Danijel Loncar Tegaskan Pemain Persib Bandung Sudah Berjuang Setelah Kalah dari Java United
Bek Persib Bandung Danijel Loncar.(Dok. Danijel Loncar)
JawaPos.com - Danijel Loncar mengungkapkan kekecewaannya setelah Persib Bandung kalah dari Java United di pekan kesembilan Super League. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan pada Minggu (8/11/2026).
Melalui sosial media, Danijel Loncar menuliskan bahwa seluruh pemain Persib sudah berjuang hingga laga berakhir. Namun, hasil pertandingan tidak menguntungkan timnya.
"Malam itu bukanlah malam yang kami harapkan. Kami berjuang hingga akhir, tetapi sayangnya, kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan," tulis Danijel Loncar di Instagram, Selasa (10/11/2026).
Bek 29 tahun tersebut juga ikut berduka atas meninggalnya Roby Kurniawan. Bobotoh yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di ruas Tol Tegal KM 282, Jawa Tengah, Minggu sekitar pukul 07.00 WIB.
"Yang lebih penting lagi, hati dan pikiran kami bersama saudara kami Bobotoh dan orang-orang terkasihnya. Persib adalah sebuah keluarga besar, dan kami tidak akan pernah melupakan mereka yang menjadi bagian darinya. Beristirahat dalam damai," tutup Danijel Loncar.
Pada laga melawan Java United, Loncar bermain sejak menit awal. Dia berduet dengan Patricio Matricardi di lini belakang.
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Secara statistik permainan, Loncar menampilkan permainan tangguh. Melansir I League, bek asal Kroasia tersebut melakukan tiga intersep, dua tekel, satu blok, dan satu clearance.
Persib kini bertengger di posisi kelima klasemen sementara Super League. Setelah melawan Shan United, tim asuhan Igor Tolic menghadapi laga berat lainnya melawan Bali United pada 22 November.
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