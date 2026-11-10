Eks Pelatih Persija Sergio Farias Resmi Jadi Nakhoda Baru Borneo FC

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda resmi menunjuk Sergio Farias sebagai pelatih anyar untuk melanjutkan perjuangan tim di Super League 2026/2027.

Mantan juru taktik Persija Jakarta itu dipercaya menangani Pesut Etam -julukan Borneo FC- setelah klub memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Mauro Jeronimo.

Pengumuman penunjukan pelatih asal Brasil tersebut disampaikan melalui akun media sosial resmi Borneo FC pada Selasa (10/11).

Klub asal Samarinda itu menyambut kedatangan Farias sekaligus menaruh harapan besar terhadap era baru di bawah kepemimpinannya.

"Welcome to Samarinda, Coach Sergio Farias!" tulis takarir unggahan akun Instagram resmi Borneo FC (@borneofc.id), Selasa (10/11).

"Era baru, semangat baru, dan ambisi untuk membawa Pesut Etam melangkah lebih jauh. Kini saatnya menyatukan visi, membangun kekuatan, dan berjuang bersama demi Samarinda," sambung keterangan tersebut.

Kehadiran Farias diharapkan bisa menjadi titik balik bagi Borneo FC yang belum menunjukkan performa konsisten pada awal musim ini.

Hingga pekan kesembilan, Pesut Etam masih tertahan di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari tiga kemenangan.

Catatan tersebut tentu belum sesuai dengan ekspektasi klub yang berstatus runner-up Super League musim sebelumnya.

Karena itu, Farias mendapat tugas besar untuk membenahi performa tim sekaligus mengembalikan Borneo FC ke persaingan papan atas.

Sergio Farias Bukan Nama Baru di Sepak Bola Indonesia Bagi pencinta sepak bola Indonesia, nama Sergio Farias sejatinya bukan sosok yang asing.

Pelatih berusia 59 tahun itu pernah menukangi Persija Jakarta pada 2020, meski kebersamaannya dengan Macan Kemayoran tidak berlangsung lama.

Situasi pandemi Covid-19 yang membuat kompetisi terhenti dan berjalan tidak normal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan meninggalkan Persija.

Selain itu, pertimbangan keluarga serta ketidakpastian jadwal pertandingan membuat Farias memilih kembali ke Brasil.

Meski kiprahnya di Indonesia bersama Persija terbilang singkat, Farias memiliki rekam jejak yang cukup mentereng di sepak bola Asia.

Salah satu periode terbaik dalam karier kepelatihannya terjadi ketika menangani klub Korea Selatan, Pohang Steelers.

Bersama Pohang Steelers, Farias sukses mempersembahkan gelar juara Liga Korea Selatan pada 2007.

Prestasinya berlanjut dengan membawa klub tersebut menjuarai Piala Korea Selatan 2008 dan Piala Liga Korea Selatan 2009.

Pencapaian terbesar lainnya adalah mengantarkan Pohang Steelers meraih gelar Liga Champions Asia 2008-2009.

Tidak berhenti di situ, Farias juga membawa klub tersebut finis di peringkat ketiga Piala Dunia Antarklub 2009.

Deretan prestasi tersebut menjadi modal penting bagi Farias untuk menjalankan tugas barunya bersama Borneo FC.

Kini, menarik untuk menantikan sejauh mana pengalaman pelatih asal Brasil itu mengangkat performa Pesut Etam dan mengembalikan mereka ke jalur persaingan gelar juara.