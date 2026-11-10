Eks Pelatih Persija Sergio Farias Resmi Jadi Nakhoda Baru Borneo FC

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda resmi menunjuk Sergio Farias sebagai pelatih anyar untuk melanjutkan perjuangan tim di Super League 2026/2027.

Mantan juru taktik Persija Jakarta itu dipercaya menangani Pesut Etam -julukan Borneo FC- setelah klub memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Mauro Jeronimo.

Pengumuman penunjukan pelatih asal Brasil tersebut disampaikan melalui akun media sosial resmi Borneo FC pada Selasa (10/11).

Klub asal Samarinda itu menyambut kedatangan Farias sekaligus menaruh harapan besar terhadap era baru di bawah kepemimpinannya.

"Welcome to Samarinda, Coach Sergio Farias!" tulis takarir unggahan akun Instagram resmi Borneo FC (@borneofc.id), Selasa (10/11).

"Era baru, semangat baru, dan ambisi untuk membawa Pesut Etam melangkah lebih jauh. Kini saatnya menyatukan visi, membangun kekuatan, dan berjuang bersama demi Samarinda," sambung keterangan tersebut.

Kehadiran Farias diharapkan bisa menjadi titik balik bagi Borneo FC yang belum menunjukkan performa konsisten pada awal musim ini.

Hingga pekan kesembilan, Pesut Etam masih tertahan di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari tiga kemenangan.