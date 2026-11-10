Tempel Ketat Tiga Pemain! Dimitar Mitkov Bersaing di Papan Atas Top Skor Super League

JawaPos.com - Striker Madura United, Dimitar Mitkov, menunjukkan ketajamannya pada musim debut di Super League 2026/2027.

Bomber asal Bulgaria itu kini masuk dalam persaingan papan atas daftar top skor sementara setelah mengemas enam gol hingga pekan kesembilan.

Tambahan satu gol saat menghadapi Arema FC membuat posisi Mitkov semakin kompetitif dalam perburuan gelar pencetak gol terbanyak. Koleksi enam gol miliknya kini menyamai torehan Alexander Jeremejeff (Persija Jakarta), Denilson Junior (Dewa United), dan Teppei Yachida (Bali United).

Dari keempat pemain tersebut, Yachida menjadi satu-satunya yang sudah lebih dahulu berkiprah di klubnya sejak pertengahan musim 2025/2026. Sementara Mitkov, Jeremejeff, dan Denilson Junior sama-sama menjalani musim debut di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Performa impresif Mitkov mendapat apresiasi dari manajemen Madura United. Umar A. Wachdin selaku manajer tim mengaku puas dengan proses adaptasi sang striker yang dinilai berjalan cepat sejak bergabung dengan skuad Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United.

"Kami melihat proses adaptasi yang cepat dari Dimitar Mitkov. Itu merupakan sebuah keuntungan bagi kami mempunyai striker yang bisa bantu tim dalam permainan, termasuk jadi mesin gol," kata Umar, dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (10/11/2026).

Di sisi lain, Mitkov juga mengakui kontribusinya sejauh ini tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen tim. Dia menyebut rekan-rekan setim dan jajaran pelatih memiliki peran penting dalam membantunya beradaptasi hingga mampu menunjukkan performa terbaik.

"Tentu saya sangat senang. Ini bukan hanya kerja saya, tapi semua elemen di tim ini. Saya akan terus berusaha berikan yang terbaik untuk Madura United dengan merawat kerja sama yang baik di tim ini," tutur Mitkov.

Enam gol yang telah dibukukan Mitkov sejauh ini tercipta ketika Madura United menghadapi empat tim berbeda. Rinciannya, satu gol ke gawang Arema FC, masing-masing dua gol saat menghadapi PSS Sleman dan Persijap Jepara, serta satu gol ketika melawan Persib Bandung.