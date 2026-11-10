Erick Thohir Ungkap Alasan PSSI Tunjuk Alen Stajcic Jadi Pelatih Anyar Timnas Putri Indonesia

JawaPos.com - Ketum PSSI, Erick Thohir, mengungkap alasan pihaknya menunjuk Alen Stajcic sebagai pelatih anyar Timnas Putri Indonesia. Erick mengaku bahwa federasi sangat tertarik dengan portofolio mentereng yang dimiliki pelatih asal Australia tersebut.

PSSI resmi memperkenalkan Stajcic ke publik pada Senin (9/11/2026). Pelatih berusia 53 tahun ditunjuk sebagai pengganti Satoru Mochizuki yang berpisah dengan Timnas Putri Indonesia beberapa waktu lalu.

Stajcic memiliki rekam jejak panjang dalam dunia sepak bola putri. Ia pernah membawa Timnas Putri Australia melaju ke perempat final Piala Dunia Wanita 2015 dan Olimpiade 2026 di Rio de Janeiro, Brasil. Selain itu, ia juga membawa timnya meraih runner-up Piala Asia Wanita pada 2014 dan 2018.

Pelatih kelahiran Sydney, Australia, 2 November 1973, itu juga memiliki pencapaian gemilang ketika ditunjuk sebagai pelatih Timnas Putri Filipina pada Oktober 2021. Stajcic berhasil membawa Filipina mencapai semifinal Piala Asia Wanita 2022 serta mencetak sejarah dengan lolos Piala Dunia Wanita 2023.

Pengalaman panjang dengan rekam jejak positif itu menjadi faktor utama PSSI kepincut dengan Stajcic. Erick menyebut, pelatih asal Australia itu telah memahami betul bagaimana keadaan sepak bola putri terkhusus di kawasan ASEAN.

“Ketika beberapa bulan yang lalu kita melakukan banyak pertemuan, salah satunya Coach Alen. Kita lihat beliau punya pengalaman yang mumpuni, terutama pernah di Filipina dengan kondisi sepak bola yang saya yakin lebih baik kita, ya secara grassroots dan infrastrukturnya,” ujar Erick saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com, dikutip Selasa (10/11).

“Dan tentu pernah melihat juga kondisi Australia yang sudah masuk level dunia bahkan di bawah Coach Alen ranking empat waktu itu di FIFA rank. Jadi artinya, beliau sudah melihat komparasi keadaan yang berbeda,” sambungnya.

Erick mengungkapkan bahwa Stajcic sempat meminta waktu sebelum akhirnya memutuskan menerima tawaran PSSI dengan kontrak berdurasi tiga tahun. Dengan kehadiran sang pelatih, ia berharap pembinaan serta prestasi sepak bola putri Indonesia terus meningkat.

“Nah, di situlah kita sangat tertarik, beliau waktu itu sempat mikir dua sampai tiga minggu, dan akhirnya punya komitmen bergabung. Nah, inilah sekarang kenapa nanti kita mulai dorong fokus pembenahan tim nasional baik juga yang senior maupun yang junior supaya kita punya target yang lebih tinggi lagi,” ucap Erick.

Pemilihan Stajcic, kata Erick, sebagai bentuk keseriusan PSSI dalam meningkatkan kualitas sepak bola putri di Indonesia. Federasi ingin Timnas Putri Indonesia berjalan beriringan dengan tim nasional putra ke arah yang lebih positif.

“Kami di PSSI serius membangun sepak bola Indonesia. Kita bisa lihat bagaimana perkembangan liga yang sangat positif hari ini, performa dari tim liga juga yang representatif bermain di luar Indonesia juga hasilnya sementara positif. Liga putri juga baik berjalannya, walaupun baru berjalan minggu kelima sebentar lagi. Pengembangan grassroots juga PSSI maksimalkan,” terang Erick.

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Lebih jauh, Erick turut menyampaikan apresiasi kepada Mochizuki yang telah membangun fondasi Timnas Putri Indonesia. Juru taktik asal Jepang itu bahkan sukses membawa Garuda Pertiwi meraih dua gelar juara Piala AFF Wanita.