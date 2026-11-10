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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 10 November 2026 | 18.16 WIB

Kalah dari Java United, Marc Klok Pastikan Persib Bandung akan Bangkit

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib Bandung) - Image

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com - Marc Klok pastikan Persib Bandung akan kembali ke performa terbaiknya setelah mengalami kekalahan dari Java United di pekan kesembilan Super League. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan pada Minggu (8/11/2026).

Melalui sosial media, Marc Klok memastikan bahwa Persib akan kembali lebih kuat. Setelah jeda internasional, mereka akan menghadapi laga melawan Shan United pada 19 November di Grup B ASEAN Club Championship 2026/2027.

Sang kapten juga menyampaikan belasungkawa kepada mendiang Roby Kurniawan. Dia merupakan Bobotoh yang meninggal dunia di ruas Tol Tegal KM 282, Jawa Tengah, Minggu sekitar pukul 07.00 WIB.

"Kami akan kembali lebih kuat setelah istirahat. Belasungkawa dan doa terdalam kami untuk Roby Kurniawan dan keluarganya. Kamu tidak akan pernah berjalan sendirian," tulis Marc Klok di Instagram, Minggu (8/11/2026).

Pada laga melawan Java United, Klok bermain sejak menit awal. Di lini tengah, dia dimainkan bersama Gakuto Notsuda dan Beckham Putra.

Secara statistik permainan, Klok menampilkan performa tangguh di lini tengah untuk menjaga pertahanan Persib. Melansir I League, gelandang 33 tahun tersebut melakukan lima tekel, tiga intersep, dan satu sapuan.

Klok juga menampilkan sisi kreativitasnya di lini tengah. Selama bermain 90 menit, dia menciptakan dua kreasi peluang dan punya satu tendangan ke arah gawang.

Persib kini bertengger di posisi kelima klasemen sementara Super League. Setelah menghadapi Shan United, tim asuhan Igor Tolic menghadapi laga berat lainnya melawan Bali United pada 22 November.

Editor: Banu Adikara
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