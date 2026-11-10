Tiga Kali Masuk Best XI, Jorge Mendonca Makin Konsisten Bersama Madura United

JawaPos.com - Jorge Ambrosio Mendonca kembali menunjukkan peran pentingnya bersama Madura United. Bek asal Brasil tersebut terpilih masuk Best XI of the Week BRI Super League 2026/2027 setelah tampil impresif saat Laskar Sape Kerrab mengalahkan Arema FC dengan skor 3-0.

Pertandingan pekan kesembilan itu berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11/2026). Dalam laga bertajuk Derby Jawa Timur tersebut, Mendonca tidak hanya membantu Madura United menjaga gawang tetap aman, tetapi juga menyumbangkan satu gol.

Pemain berusia 31 tahun itu membuka keunggulan Madura United menjelang turun minum. Tepat pada menit ke-45, Mendonca berhasil menyambut umpan tendangan pojok dari kapten tim, Luis Marselo Morais dos Reis atau yang akrab disapa Lulinha.

Sundulan Mendonca gagal diantisipasi penjaga gawang Arema FC, Muhammad Adi Satryo. Gol tersebut menjadi pemecah kebuntuan sekaligus memberikan keuntungan bagi tuan rumah sebelum memasuki babak kedua.

Madura United kemudian menggandakan keunggulan hanya berselang dua menit. Kali ini, Dimitar Mitkov berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Sementara itu, Gali Freitas melengkapi kemenangan tiga gol tanpa balas melalui golnya pada menit 90+2.

Hasil tersebut membuat Madura United mengamankan tiga poin sekaligus mencatatkan clean sheet. Penampilan solid Mendonca di lini belakang menjadi salah satu faktor penting keberhasilan tuan rumah meredam serangan Arema FC.

Berkat kontribusi tersebut, Mendonca masuk dalam daftar Best XI of the Week pekan kesembilan. Dia mengisi posisi bek tengah bersama Andi Ramdani dan Leonardo Silva Lelis dari Isenmulang Kalteng FC.

Pencapaian ini sekaligus menjadi kali ketiga Mendonca masuk dalam daftar pemain terbaik mingguan musim ini. Sebelumnya, dia juga terpilih pada pekan kedelapan setelah membantu Madura United mengalahkan PSM Makassar dengan skor 1-0.

Catatan pertamanya didapat pada pekan ketiga. Saat itu, Mendonca turut menyumbangkan gol penyama kedudukan ketika Madura United menang 2-1 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Jumat (18/9/2026). Gol tersebut tercipta pada menit ke-71.

Dengan tiga kali masuk Best XI, Mendonca menjadi salah satu bek tengah yang cukup konsisten mendapatkan pengakuan atas penampilannya. Catatan serupa juga dimiliki Denis Kolinger. Bek Persija Jakarta asal Kroasia itu masuk Best XI pada pekan kedua, ketiga, dan keenam.

Meski sudah tiga kali mendapatkan penghargaan tersebut, Mendonca mengaku tidak terlalu memikirkan pencapaian individunya. Dia justru menjadikan pengakuan itu sebagai dorongan untuk terus memberikan penampilan terbaik bagi tim.

"Saya tidak pernah menghitungnya. Tentu ini menjadi motivasi yang positif bagi saya untuk terus berkontribusi dan tampil maksimal untuk Madura United," ucap Mendonca.