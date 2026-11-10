Tiga Kali Masuk Best XI, Jorge Mendonca Makin Konsisten Bersama Madura United

Jorge Mendonca. (Istimewa)
JawaPos.com - Jorge Ambrosio Mendonca kembali menunjukkan peran pentingnya bersama Madura United. Bek asal Brasil tersebut terpilih masuk Best XI of the Week BRI Super League 2026/2027 setelah tampil impresif saat Laskar Sape Kerrab mengalahkan Arema FC dengan skor 3-0.
Pertandingan pekan kesembilan itu berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11/2026). Dalam laga bertajuk Derby Jawa Timur tersebut, Mendonca tidak hanya membantu Madura United menjaga gawang tetap aman, tetapi juga menyumbangkan satu gol.
Pemain berusia 31 tahun itu membuka keunggulan Madura United menjelang turun minum. Tepat pada menit ke-45, Mendonca berhasil menyambut umpan tendangan pojok dari kapten tim, Luis Marselo Morais dos Reis atau yang akrab disapa Lulinha.
Baca Juga:Madura United Tim Jatim Paling Gacor! Mendonca dan Kolinger, Dua Stopper Langganan Best XI
Sundulan Mendonca gagal diantisipasi penjaga gawang Arema FC, Muhammad Adi Satryo. Gol tersebut menjadi pemecah kebuntuan sekaligus memberikan keuntungan bagi tuan rumah sebelum memasuki babak kedua.
Madura United kemudian menggandakan keunggulan hanya berselang dua menit. Kali ini, Dimitar Mitkov berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Sementara itu, Gali Freitas melengkapi kemenangan tiga gol tanpa balas melalui golnya pada menit 90+2.
Hasil tersebut membuat Madura United mengamankan tiga poin sekaligus mencatatkan clean sheet. Penampilan solid Mendonca di lini belakang menjadi salah satu faktor penting keberhasilan tuan rumah meredam serangan Arema FC.
Baca Juga:Cetak Enam Gol dari Delapan Laga, Striker Madura United Dimitar Mitkov Bersaing di Puncak Top Skor
Berkat kontribusi tersebut, Mendonca masuk dalam daftar Best XI of the Week pekan kesembilan. Dia mengisi posisi bek tengah bersama Andi Ramdani dan Leonardo Silva Lelis dari Isenmulang Kalteng FC.
Pencapaian ini sekaligus menjadi kali ketiga Mendonca masuk dalam daftar pemain terbaik mingguan musim ini. Sebelumnya, dia juga terpilih pada pekan kedelapan setelah membantu Madura United mengalahkan PSM Makassar dengan skor 1-0.
Catatan pertamanya didapat pada pekan ketiga. Saat itu, Mendonca turut menyumbangkan gol penyama kedudukan ketika Madura United menang 2-1 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Jumat (18/9/2026). Gol tersebut tercipta pada menit ke-71.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022