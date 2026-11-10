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Penulis: Andika Rachmansyah
Selasa, 10 November 2026 | 18.12 WIB

Timnas Putri Indonesia Lawan Bhutan dan Lebanon di FIFA Matcday, Jadi Ajang Debut Alen Stajcic

Pelatih Timnas Sepak Bola Putri Indonesia Alen Stajcic dalam konferensi pers perkenalan pelatih baru Timnas Putri Indonesia di Jakarta, Senin (9/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pelatih Timnas Sepak Bola Putri Indonesia Alen Stajcic dalam konferensi pers perkenalan pelatih baru Timnas Putri Indonesia di Jakarta, Senin (9/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Putri Indonesia akan menghadapi Bhutan dan Lebanon di FIFA Matchday 2026 dalam waktu dekat. Pertandingan tersebut sekaligus menjadi ajang debut pelatih anyar Alen Stajcic. 

Kabar tersebut diungkap langsung oleh anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani Sungkono, setelah memperkenalkan Stajcic secara resmi ke publik pada Senin (9/11/2026). Vivin mengatakan dua laga tersebut akan dimainkan di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah. 

“(Pada) FIFA Match Day, kita berikan kesempatan Coach Alen untuk bisa debut di sana. Memang home-nya di Kudus dan lawannya Bhutan dan Lebanon,” kata Vivin saat ditemui wartawan, dikutip Selasa (10/11). 

Agenda FIFA Matchday tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24 November hingga 5 Desember 2026. Secara peringkat, Timnas Putri Indonesia yang menempati urutan ke-105 dunia berada di atas Bhutan (161) dan Lebanon (130). 

Stajcic menyambut antusias laga debutnya bersama Timnas Putri Indonesia. Juru taktik asal Australia tersebut berencana memantau seluruh pertandingan di kompetisi Liga Putri Indonesia setiap akhir pekan. 

"Saya akan hadir di setiap pertandingan. Tidak akan ada akhir pekan yang saya lewatkan. Saya pindah ke Jakarta dengan tujuan menyaksikan pertandingan setiap akhir pekan," ungkap Stajcic.

Menurut Stajcic, kehadiran langsung di pertandingan maupun sesi latihan klub akan membantunya memahami kualitas setiap pemain. Dari proses tersebut, ia bisa mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan untuk membangun kekuatan Timnas Putri Indonesia.

Stajcic memiliki pengalaman panjang dalam dunia sepak bola putri. Salah satu prestasi menterengnya adalah membawa Timnas Putri Filipina mencetak sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia Wanita 2023. 

Pengalaman panjangnya di dunia sepak bola putri menjadi alasan utama PSSI menunjuknya sebagai pengganti Satoru Mochizuki di kursi pelatih kepala Timnas Putri Indonesia. Federasi mematok target jangka panjang lolos Piala Asia Wanita 2029.

Editor: Banu Adikara
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