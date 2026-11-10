Unggul Lebih Dulu tetapi Gagal Menang, Ini Catatan Djanur untuk Barito Putera

JawaPos.com - Pelatih PS Barito Putera Djadjang Nurdjaman menyoroti masalah konsistensi permainan tim.

Hal tersebut menjadi perhatian setelah Laskar Antasari gagal mengamankan kemenangan saat menjamu RANS Nusantara FC pada laga penutup putaran pertama Pegadaian Championship 2026/2027.

Bermain di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Minggu (7/11), Barito Putera harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang 1-1 oleh RANS Nusantara FC.

Hasil tersebut disayangkan karena tuan rumah sempat berada dalam posisi unggul hingga babak pertama berakhir.

Barito Putera membuka keunggulan menjelang turun minum. Muhammad Aimar Iskandar Alam berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-43 sekaligus membawa timnya memimpin 1-0.

Keunggulan tersebut sebenarnya menjadi modal bagus bagi Barito Putera untuk mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Namun, situasi berubah setelah RANS Nusantara FC meningkatkan tekanan pada babak kedua.

Kegagalan mempertahankan keunggulan membuat Djadjang Nurdjaman memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk dibenahi selama jeda kompetisi.

Pelatih yang akrab disapa Djanur itu menilai konsentrasi pemain, terutama ketika memasuki babak kedua, masih perlu ditingkatkan.

Menurut dia, kelengahan di lini pertahanan menjadi salah satu penyebab Barito Putera kehilangan keunggulan.

Dia pun memastikan situasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum tim kembali menjalani pertandingan berikutnya.

"Ada sedikit kelengahan pada babak kedua, di pertahanan kami, sehingga mereka bisa membalas satu gol. Itu akan menjadi evaluasi kami, kami akan perbaiki," kata mantan pelatih Persib Bandung tersebut.

Catatan kebobolan Barito Putera sepanjang putaran pertama juga menjadi perhatian.

Dari sembilan pertandingan yang sudah dimainkan, Laskar Antasari tercatat sudah kemasukan 10 gol.

Jumlah tersebut berasal dari enam pertandingan, yakni ketika menghadapi RANS Nusantara FC, Persis Solo, Persela Lamongan, Kendal Tornado FC, Deltras FC, dan Persipura Jayapura.

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Barito Putera masing-masing kebobolan satu gol saat melawan RANS Nusantara FC, Persis Solo, dan Persela Lamongan.

Sementara itu, dua gol bersarang ketika menghadapi Kendal Tornado FC, tiga gol saat melawan Deltras FC, serta dua gol ketika berjumpa Persipura Jayapura.

Di sisi lain, Barito Putera juga mampu mencatatkan tiga clean sheet.

Masing-masing diraih ketika mengalahkan Persiba Balikpapan 2-0, De Red FC dengan skor serupa, serta PSBS Biak tiga gol tanpa balas.

Jeda kompetisi kini menjadi kesempatan bagi Djanur untuk membenahi organisasi pertahanan dan menjaga fokus pemain sepanjang pertandingan.