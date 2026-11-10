Unggul Lebih Dulu tetapi Gagal Menang, Ini Catatan Djanur untuk Barito Putera

JawaPos.com - Pelatih PS Barito Putera Djadjang Nurdjaman menyoroti masalah konsistensi permainan tim.

Hal tersebut menjadi perhatian setelah Laskar Antasari gagal mengamankan kemenangan saat menjamu RANS Nusantara FC pada laga penutup putaran pertama Pegadaian Championship 2026/2027.

Bermain di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Minggu (7/11), Barito Putera harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang 1-1 oleh RANS Nusantara FC.

Hasil tersebut disayangkan karena tuan rumah sempat berada dalam posisi unggul hingga babak pertama berakhir.

Barito Putera membuka keunggulan menjelang turun minum. Muhammad Aimar Iskandar Alam berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-43 sekaligus membawa timnya memimpin 1-0.

Keunggulan tersebut sebenarnya menjadi modal bagus bagi Barito Putera untuk mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Namun, situasi berubah setelah RANS Nusantara FC meningkatkan tekanan pada babak kedua.

Kegagalan mempertahankan keunggulan membuat Djadjang Nurdjaman memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk dibenahi selama jeda kompetisi.