Bukan Sekadar Cetak Empat Gol ke Gawang Persiraja, Ini Target Javier Siverio Bersama PSMS

JawaPos.com - Javier Siverio semakin menunjukkan ketajamannya bersama PSMS Medan di Pegadaian Championship 2026/27.

Striker asal Spanyol tersebut terus menjadi ancaman bagi lini pertahanan lawan.

Hingga saat ini, dia sudah mengoleksi 15 gol hanya dari delapan pertandingan bersama Ayam Kinantan.

Catatan terbarunya hadir saat PSMS Medan menghadapi Persiraja Banda Aceh pada Sabtu (7/11).

Dalam pertandingan tersebut, PSMS tampil dominan dan berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 5-0. Empat dari lima gol kemenangan tim dicetak oleh Javier Siverio.

Berkat tambahan empat gol itu, Javier Siverio semakin nyaman berada di puncak daftar pencetak gol terbanyak sementara Pegadaian Championship 2026/27.

Koleksi 15 golnya menjadi bukti konsistensi pemain asal Spanyol tersebut dalam membantu produktivitas lini depan PSMS Medan.

Tidak hanya menjadi pencetak gol terbanyak dalam pertandingan tersebut, Siverio juga mendapatkan penghargaan Player of the Match. Penghargaan itu menjadi pelengkap penampilan impresifnya saat menghadapi Laskar Rencong.

Meski tampil sebagai bintang kemenangan, Siverio tidak ingin menganggap keberhasilannya mencetak empat gol sebagai hasil kerja individu.

Dia justru memberikan apresiasi kepada seluruh rekan setim yang turut berperan dalam terciptanya gol-gol tersebut.

Menurut diaa, kontribusi pemain lain menjadi bagian penting dari keberhasilannya tampil produktif bersama PSMS.

Dia menilai tanpa dukungan tim, torehan gol tersebut tidak akan mudah dicapai.

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"Tidak jika bukan karena tim saya tidak akan bisa mencetak gol," tegas Siverio.

Lebih lanjut, Siverio menegaskan bahwa target utamanya bukan sekadar menambah koleksi gol pribadi.

Dia ingin membawa PSMS Medan terus meraih kemenangan agar bisa bersaing di papan atas klasemen.

Baginya, tiga poin jauh lebih penting dibandingkan pencapaian individu.

Apalagi, persaingan di Pegadaian Championship musim ini masih cukup panjang dan PSMS membutuhkan konsistensi untuk mewujudkan target promosi.

"Kami harus terus menang agar bisa ke puncak klasemen," jelas dia.

Kemenangan atas Persiraja juga menjadi modal penting bagi PSMS untuk menjalani jeda kompetisi.

Siverio menilai timnya sudah melewati putaran pertama dengan cukup baik.

Namun, dia mengingatkan seluruh pemain agar tidak cepat puas dan tetap menjaga performa ketika kompetisi kembali bergulir.

"Saya pikir saya dan tim menjalani putaran pertama dengan sangat baik. Kami harus terus seperti itu karena target kami musim ini sangat jelas," terang Siverio.

Dengan ketajaman yang terus terjaga, Siverio diharapkan mampu mempertahankan produktivitasnya pada putaran berikutnya.