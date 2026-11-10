Lama Tak Cetak Gol, Fellipe Veloso Borong Empat Gol ke Gawang PSBS Biak

JawaPos.com - De Red FC meraih kemenangan kandang pertama di Pegadaian Championship 2026/27 berkat Fellipe Veloso.

Striker asal Brasil tampil gemilang dengan mencetak empat gol sekaligus saat menghadapi PSBS Biak, Sabtu (7/11).

Dalam pertandingan tersebut, Veloso menjadi sosok penting di balik kemenangan De Red FC. Penyerang berusia 32 tahun itu memborong empat gol yang masing-masing tercipta pada menit ke-4, 11, 27, dan 45.

Catatan tersebut sekaligus mengakhiri penantian Veloso untuk kembali mencatatkan namanya di papan skor.

Sebelumnya, dia terakhir kali mencetak gol ketika De Red FC bermain imbang 3-3 melawan RANS Nusantara FC pada 19 September 2026.

Setelah melewati sejumlah pertandingan tanpa gol, Veloso akhirnya kembali menemukan ketajamannya.

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Empat gol ke gawang PSBS menjadi bukti kontribusinya dalam membantu De Red FC mengamankan tiga poin penting.

Bagi Veloso, kemenangan tersebut memiliki arti tersendiri.

Selain berhasil mengakhiri puasa gol, dia juga ikut mengantarkan timnya meraih kemenangan pertama di hadapan pendukung sendiri di Stadion Gelora 10 November, Surabaya.

Hasil melawan PSBS juga memperpanjang tren positif De Red FC.

Sebelumnya, Red Thunder sudah lebih dahulu meraih kemenangan dan kini berhasil membukukan dua kemenangan secara beruntun di kompetisi Pegadaian Championship 2026/27.

Tambahan tiga poin ini menjadi modal penting bagi De Red FC untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus meningkatkan kepercayaan diri para pemain.

Veloso menilai kemenangan tersebut bisa memberikan dorongan motivasi bagi seluruh anggota tim.

Menurut dia, hasil positif yang sudah diraih harus menjadi pemicu untuk terus bekerja keras dan kembali mendapatkan kemenangan pada pertandingan berikutnya.

Memasuki putaran kedua kompetisi, striker Brasil itu juga menunjukkan optimisme terhadap peluang timnya.

Dia percaya De Red FC memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan bersaing dalam setiap pertandingan.

Veloso menegaskan bahwa motivasi tim tidak boleh berubah, baik ketika bermain di kandang maupun saat menjalani laga tandang.

Konsistensi permainan dan upaya meraih kemenangan menjadi hal yang harus terus dijaga.

Penampilan impresif Veloso saat menghadapi PSBS tentu menjadi suntikan kepercayaan diri tersendiri.