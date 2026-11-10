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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 10 November 2026 | 17.08 WIB

Lama Tak Cetak Gol, Fellipe Veloso Borong Empat Gol ke Gawang PSBS Biak

Fellipe Veloso mencetak empat gol saat De Red FC mengalahkan PSBS Biak. (Istimewa) - Image

Fellipe Veloso mencetak empat gol saat De Red FC mengalahkan PSBS Biak. (Istimewa)

JawaPos.com - De Red FC meraih kemenangan kandang pertama di Pegadaian Championship 2026/27 berkat Fellipe Veloso.

Striker asal Brasil tampil gemilang dengan mencetak empat gol sekaligus saat menghadapi PSBS Biak, Sabtu (7/11).

Dalam pertandingan tersebut, Veloso menjadi sosok penting di balik kemenangan De Red FC. Penyerang berusia 32 tahun itu memborong empat gol yang masing-masing tercipta pada menit ke-4, 11, 27, dan 45.

Catatan tersebut sekaligus mengakhiri penantian Veloso untuk kembali mencatatkan namanya di papan skor.

Sebelumnya, dia terakhir kali mencetak gol ketika De Red FC bermain imbang 3-3 melawan RANS Nusantara FC pada 19 September 2026.

Setelah melewati sejumlah pertandingan tanpa gol, Veloso akhirnya kembali menemukan ketajamannya.

Empat gol ke gawang PSBS menjadi bukti kontribusinya dalam membantu De Red FC mengamankan tiga poin penting.

Bagi Veloso, kemenangan tersebut memiliki arti tersendiri.

Selain berhasil mengakhiri puasa gol, dia juga ikut mengantarkan timnya meraih kemenangan pertama di hadapan pendukung sendiri di Stadion Gelora 10 November, Surabaya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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