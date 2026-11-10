Lama Tak Cetak Gol, Fellipe Veloso Borong Empat Gol ke Gawang PSBS Biak

JawaPos.com - De Red FC meraih kemenangan kandang pertama di Pegadaian Championship 2026/27 berkat Fellipe Veloso.

Striker asal Brasil tampil gemilang dengan mencetak empat gol sekaligus saat menghadapi PSBS Biak, Sabtu (7/11).

Dalam pertandingan tersebut, Veloso menjadi sosok penting di balik kemenangan De Red FC. Penyerang berusia 32 tahun itu memborong empat gol yang masing-masing tercipta pada menit ke-4, 11, 27, dan 45.

Catatan tersebut sekaligus mengakhiri penantian Veloso untuk kembali mencatatkan namanya di papan skor.

Sebelumnya, dia terakhir kali mencetak gol ketika De Red FC bermain imbang 3-3 melawan RANS Nusantara FC pada 19 September 2026.

Setelah melewati sejumlah pertandingan tanpa gol, Veloso akhirnya kembali menemukan ketajamannya.

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Empat gol ke gawang PSBS menjadi bukti kontribusinya dalam membantu De Red FC mengamankan tiga poin penting.

Bagi Veloso, kemenangan tersebut memiliki arti tersendiri.