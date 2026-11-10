Persipura Tutup Putaran Pertama dengan Kemenangan, Gunansar Kirim Pesan untuk Suporter

JawaPos.com - Persipura Jayapura menutup putaran pertama Grup B Pegadaian Championship 2026/2027 dengan kemenangan penting atas Deltras FC.

Hasil positif tersebut menjadi modal berharga bagi Mutiara Hitam untuk menghadapi persaingan pada putaran kedua di Stadion Lukas Enembe, Jayapura.

Persipura berhasil mengalahkan Deltras FC dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (7/11).

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Kemenangan ini terasa spesial karena Boaz Salossa dan kawan-kawan sempat berada dalam posisi tertinggal sebelum akhirnya membalikkan keadaan.

Gunansar Mandowen menjadi salah satu pemain yang memiliki peran penting dalam kemenangan ini.

Selain mencetak gol penyeimbang, penampilannya sepanjang pertandingan juga membuatnya terpilih sebagai Player of the Match.

Meski mendapat penghargaan individu, pemain Persipura tersebut tidak ingin terlalu berpuas diri. Dia merasa masih memiliki sejumlah hal yang perlu diperbaiki untuk membantu tim tampil lebih baik.

"Pribadi merasa puas tapi ada beberapa yang harus saya perbaiki," tutur Gunansar.

Dia juga menegaskan bahwa kemenangan atas Deltras FC bukan hasil kerja satu atau dua pemain saja.

Menurut dia, kekompakan tim dan persiapan selama sepekan menjadi bagian penting dari keberhasilan Persipura membalikkan keadaan.

"Bukan karena saya saja ini karena kerja sama tim dan latihan sepekan kemarin. Ini momennya," ucap Gunansar.

Kemenangan di Sidoarjo sekaligus membuat Persipura memiliki bekal positif untuk menghadapi putaran kedua.

Apalagi, tim kebanggaan masyarakat Jayapura tersebut berpeluang kembali merasakan dukungan langsung suporter di Stadion Lukas Enembe untuk pertandingan kandang.

Gunansar pun tidak sabar menyambut kesempatan tersebut. Dia berharap Persipura bisa melanjutkan tren positif dan memperbaiki pencapaian pada putaran kedua kompetisi.

"Tentunya kami pulang kami akan bangkit dan berusaha lagi di putaran kedua di rumah sendiri," kata Gunansar.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi tambahan motivasi bagi Persipura.