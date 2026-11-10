Persipura Tutup Putaran Pertama dengan Kemenangan, Gunansar Kirim Pesan untuk Suporter

Gunansar Mandowen bawa Persipura menang atas Deltras pada lanjutan Pegadaian Championship. (Istimewa)
JawaPos.com - Persipura Jayapura menutup putaran pertama Grup B Pegadaian Championship 2026/2027 dengan kemenangan penting atas Deltras FC.
Hasil positif tersebut menjadi modal berharga bagi Mutiara Hitam untuk menghadapi persaingan pada putaran kedua di Stadion Lukas Enembe, Jayapura.
Persipura berhasil mengalahkan Deltras FC dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (7/11).
Kemenangan ini terasa spesial karena Boaz Salossa dan kawan-kawan sempat berada dalam posisi tertinggal sebelum akhirnya membalikkan keadaan.
Gunansar Mandowen menjadi salah satu pemain yang memiliki peran penting dalam kemenangan ini.
Selain mencetak gol penyeimbang, penampilannya sepanjang pertandingan juga membuatnya terpilih sebagai Player of the Match.
Baca Juga:Prediksi Skor Crewe Alexandra vs Wigan Athletic: The Latics Sikat Tuan Rumah demi Rekor Sempurna
Meski mendapat penghargaan individu, pemain Persipura tersebut tidak ingin terlalu berpuas diri. Dia merasa masih memiliki sejumlah hal yang perlu diperbaiki untuk membantu tim tampil lebih baik.
"Pribadi merasa puas tapi ada beberapa yang harus saya perbaiki," tutur Gunansar.
Dia juga menegaskan bahwa kemenangan atas Deltras FC bukan hasil kerja satu atau dua pemain saja.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022