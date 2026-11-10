Persipura Tutup Putaran Pertama dengan Kemenangan, Gunansar Kirim Pesan untuk Suporter

JawaPos.com - Persipura Jayapura menutup putaran pertama Grup B Pegadaian Championship 2026/2027 dengan kemenangan penting atas Deltras FC.

Hasil positif tersebut menjadi modal berharga bagi Mutiara Hitam untuk menghadapi persaingan pada putaran kedua di Stadion Lukas Enembe, Jayapura.

Persipura berhasil mengalahkan Deltras FC dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (7/11).

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Kemenangan ini terasa spesial karena Boaz Salossa dan kawan-kawan sempat berada dalam posisi tertinggal sebelum akhirnya membalikkan keadaan.

Gunansar Mandowen menjadi salah satu pemain yang memiliki peran penting dalam kemenangan ini.

Selain mencetak gol penyeimbang, penampilannya sepanjang pertandingan juga membuatnya terpilih sebagai Player of the Match.

Meski mendapat penghargaan individu, pemain Persipura tersebut tidak ingin terlalu berpuas diri. Dia merasa masih memiliki sejumlah hal yang perlu diperbaiki untuk membantu tim tampil lebih baik.

"Pribadi merasa puas tapi ada beberapa yang harus saya perbaiki," tutur Gunansar.