PSSI Mulai Cari Lawan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Maret 2027

JawaPos.com - PSSI mulai bergerak mencari lawan untuk Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday Maret 2027.

Federasi telah memetakan negara-negara untuk menghadapi skuad Garuda pada periode tersebut.

Timnas Indonesia tidak menjalani pertandingan uji coba internasional pada FIFA Matchday 2026 setelah batalnya laga menghadapi Yordania.

PSSI membatalkan duel tersebut karena alasan keamanan yang tidak kondusif di kawasan Timur Tengah.

Alhasil, Timnas Indonesia hanya menggelar pemusatan latihan (TC) saja di Bali yang berlangsung pada 9-17 November 2026.

Pada agenda tersebut, skuad Garuda hanya berlatih tanpa melakukan pertandingan uji coba.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menyampaikan, PSSI tak ingin kejadian seperti ini terulang pada jeda internasional Maret 2027.

Karena itu, federasi kini telah mulai menjajaki beberapa negara untuk diproyeksikan menghadapi Timnas Indonesia.

“Mulai saat sekarang ini kami mempersiapkan beberapa negara yang memang sudah kita proyeksikan untuk bisa melawan kita,” kata Sumardji saat ditemui wartawan, dikutip Selasa (10/11).

Sumardji tidak memberikan bocoran calon lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada periode tersebut.

Namun yang pasti, kata dia, PSSI menjalin komunikasi intensif dengan beberapa negara terkait.

“Jadi saat sekarang ini kami sudah mendekatkan pembicaraan lebih intens lagi agar supaya tidak sampai terjadi seperti tahun ini,” terang Sumardji.

Setelah membatalkan laga tandang kontra Yordania, PSSI sedianya langsung menghubungi Hongkong untuk menjadi lawan Timnas Indonesia.

Akan tetapi, Hongkong menolak tawaran tersebut sehingga skuad Garuda terpaksa absen dalam FIFA Matchday November 2026.

Sementara itu, Sumardji menyebut pelatih Timnas Indonesia John Herdman telah memanggil 23 pemain untuk bergabung dalam TC di Bali.

Pemain asing Dewa United yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi, Taisei Marukawa, juga dipanggil dalam TC kali ini.

Selain itu, nama-nama seperti Mees Hilgers dan Rizky Ridho juga dipastikan masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Herdman.